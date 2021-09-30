На найбільшому полігоні Рівненщини провели навчання військові України та Словаччини. Іноземні гості вперше проходили вишкіл в Україні. Приїхали - із власною технікою та озброєнням. Чи вдалося виконати всі завдання - розповість Сніжана Сидорук.

У повітря по тривозі здійняли авіацію. Умовний ворог пішов у наступ. Тож ударні гвинтокрили - завдають потужного удару.

Вперше разом боронять наше небо - українська та словацька армійська авіація.

Мартін Пізур, командир механізованої роти (словацька Республіка):

Ми тут аби провести спільні бойові навчання, налагодити взаємодію зі Збройними Силами України, порівняти порядок дій та якнайкраще виконати кожне завдання.

Сніжана Сидорук, кореспондентка:

Ось там, в полі, зав'язався бій. То наші армійці спільно з військовими зі Словаччини розбивають умовного ворога.

Хоча бойові дії й навчальні, тут немає жодної імітації. Стріляють бойовими набоями. Від вибухів земля здригається.

Залучити артилерію, піхоту та інженерні війська. І в кожного - своя програма.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Завдання нашого екіпажу стати в бойовий порядок танкового взводу, здійснити наступ на противника, який обороняється та разом у взаємодії з піхотним підрозділом контратакувати його, пройти передню лінію противника та продовжити наступ на ворожі сили.

На умовному полі бою бійці із завданням впоралися: ворога відтіснили.

Маневри на Рівненському полігоні тривали майже тиждень. В межах міжнародних навчань "Об'єднані зусилля -2021"- все відбувалося за стандартами НАТО. Командир батальйону Роман Усов каже - такого досвіду у нього та його побратимів ще не було.

Роман Усов, командир батальйону тактичної групи:

Вперше в історії України відбуваються такі масштабні навчання за участю країн-партнерів НАТО, а саме відповідно підрозділу роти Словаччини, яка знаходиться в підпорядкуванні батальйону тактичної групи.

У навчаннях залучити військових, які брали участь у бойових діях на сході.

Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ Збройних сил України:

Я високо оцінюю нашу підготовку: наших військовослужбовців, наших командирів. Я впевнений в тому, що вони виконають всі поставлені завдання не тільки тут на полігоні, а й в реальній бойовій обстановці.

В українських збройних силах певні - такі маневри вкотре доводять, що наша армія повністю сумісна з військами НАТО.