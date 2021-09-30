Троє українців загинули в ДТП у Польщі [ Редактировать ]
Троє українців загинули в ДТП у Польщі. Троща сталася напередодні пізно ввечері поблизу населеного пункту Жгув. Ще одна українка перебуває в лікарні.
За попередніми даними водій автомобіля BMW, яким подорожували українці у напрямку Катовіце, не впорався з кермуванням. Авто на великій швидкості зіткнулося з електроопорою.
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