Більше сотні людей загинуло внаслідок збройних сутичок у в'язниці міста Ґуаякіль, в Еквадорі. Це вже назвали найважчим випадком тюремних заворушень за всю історію країни.

За даними місцевих ЗМІ, щонайменше п'ятьом в'язням відрізали голови, решту - застрелили. Криваві розбірки у в'язниці влаштували дві місцеві банди - за наказом лідерів мексиканських наркокартелів, які орудують в Еквадорі. Для придушення заворушень довелося залучити майже півтисячі правоохоронців.