В Еквадорській в'язниці загинули більше сотні людей внаслідок збройних сутичок [ Редактировать ]
Більше сотні людей загинуло внаслідок збройних сутичок у в'язниці міста Ґуаякіль, в Еквадорі. Це вже назвали найважчим випадком тюремних заворушень за всю історію країни.
За даними місцевих ЗМІ, щонайменше п'ятьом в'язням відрізали голови, решту - застрелили. Криваві розбірки у в'язниці влаштували дві місцеві банди - за наказом лідерів мексиканських наркокартелів, які орудують в Еквадорі. Для придушення заворушень довелося залучити майже півтисячі правоохоронців.
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