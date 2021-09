В Израиле пассажирский автобус попал в ДТП на трассе №89, столкнувшись с двумя автомобиля. В результате аварии погибли пять человек, в том числе трое детей, пострадало около 40 человек. Об этом сообщает Behadrei News.

Автобус столкнулся с машиной такси и грузовым автомобилем, и после удара перевернулся, перекрыв шоссе. В результате аварии погиб водитель автобуса, а также женщина с тремя детьми из такси. Кроме того, трое пострадавших доставлены в реанимацию.

Спасатели оказали медицинскую помощь около 30 легкораненым пассажирам автобуса. Их эвакуировали в больницы на автомобилях интенсивной терапии и скорой помощи.

Для оказания помощи пострадавшим в аварии привлечена военная авиация. Вертолеты доставляют раненых в ближайшие медучреждения.

🇮🇱Multipurpose helicopters CH-53 Yasur of the special medical evacuation unit 669 of the Israel Defense Forces are involved in these minutes in an operation to rescue victims of a terrible accident involving a passenger bus on one of the country's highways.

