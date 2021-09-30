96-річна колишня секретарка концтабору зникла перед судом [ Редактировать ]
Справу без терміну давності розглядає суд німецького міста Ітцего. На лаві підсудних - 96-річна колишня секретарка концтабору Штуттгоф. Точніше, могла б бути на лаві підсудних, але жінка зникла просто перед самим початком слухань.
Суд видав ордер на її арешт. Підсудній інкримінують співучасть в убивстві понад 11 тисяч в'язнів. У концтаборі на території окупованої Польщі вона працювала від червня 43-го до квітня 45-го року.
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