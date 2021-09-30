Ми прагнемо нормальних стосунків з Угорщиною - Кулеба [ Редактировать ]
Дружити - готові, але за порушення інтересів України - битимемо. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував ситуацію з Угорщиною. За його словами, офіційний Київ попри всі розбіжності продовжує співпрацю з Будапештом. Давайте послухаємо, що каже міністр.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
У відносинах з Угорщиною головне - не плутати грішне із праведним: газ - це грішне, а захист національних меншин, дотримання прав угорської громади - це праведне. Ще раз наголошу, що ми готові і прагнемо до повноцінно нормальних стосунків з Угорщиною, які враховуватимуть інтереси обох країн.
по теме
Так новий 15-річний контракт між Будапештом та Москвою щодо постачання газу, в обхід української ГТС прокоментував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
При чому нові домовленості набувають чинності вже з першого жовтня.
Наслідками газового контракту Угорщини та Росії вже зацікавилася Єврокомісія. Відповіли на закиди в Росії, кажуть - не порушують нічиїх прав. А міністр закордонних справ Угорщини заявив - документ зворотньої сили немає.
Київ уже скасував засідання міжурядової комісії, що мало відбутися цими днями.
У відносинах між країнами розгорається новий скандал. І цього разу яблуко розбрату - газ! Угорщина в обхід нашої країни уклала з Росією газовий контракт на 15 років. Відбулося це сьогодні в Будапешті. І за підписаним документом, блакитне паливо Угорщині "Газпром" постачатиме через Сербію та Австрію.