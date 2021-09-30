Дружити - готові, але за порушення інтересів України - битимемо. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував ситуацію з Угорщиною. За його словами, офіційний Київ попри всі розбіжності продовжує співпрацю з Будапештом. Давайте послухаємо, що каже міністр.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України: