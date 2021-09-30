В опозиції впевнені - ціна на газ має бути значно нижчою, і це можливо завдяки газу власного видобутку.

Інакше під "тепловим" ударом можуть опинитися школи, лікарні та дитячі садки. Адже це - бюджетні установи, і газові тарифи для них - без знижок. Тож чи вистачать їм грошей на обігрів? І чи не перетвориться опалювальний сезон на лікування холодом? Питали медиків журналісти та депутати.

З першого дня епідемії у цій столичній обласній лікарні рятували життя ковід-пацієнтам. Відкрили тоді навіть спеціальне відділення. Та зараз воно не функціонує.

Юрій Черидниченко, заступник генерального директора Київської обласної лікарні №2:

Ми його закрили, бо не було необхідності утримувати лікарів і медичних сестер, щоб якось економити фонд оплати праці, сьогодні, якщо буде така потреба, в нас все готове. Можемо забезпечити 100 ліжок і будемо надавати послугу на гарному рівні.

Та медики бояться, що лікувати хворих доведеться... в холодних палатах. Бо ж цьогоріч ціни на газ для бюджетних установ зросли удвічі. У цьому списку і лікарні.

Олександр Качний, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

3 900 гігакалорія для бюджетників, ті хто не входять, а йдуть на прямі контракти, виходять на аукціони, то сьогодні взагалі не заключається договорів, тому що трейдери не виводять свої пропозиції і говорять, що кожен день міняється ціна, і говорять - що хочете купуйте, по 33, по предоплаті, а інакше - ми не виставляємо на продаж пропозиції.

В опозиції впевнені - ціна на газ має бути значно нижчою, і це можливо завдяки газу власного видобутку. Тоді ціна за тисячу кубів усіма надбавками не перевищуватиме 3 тисяч гривень.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Этот вопрос должен быть решен и мы будем требовать, чтоб он был решен. Наш газ на бюджетные организации… его хватит. И дали людям газ по тем ценам, по которым они могут платить, и не будут поднимать тарифы, что станет невозможным для оплаты потребителям.

Та в будь-якому разі лікарні потребують дофінансування, вважають політики. Тож потрібно збільшити витрати на медицину в бюджеті.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Недофинансирование в 50 милиардов, это то, что нужно добавить в бюджете, и за что мы будем бороться. 40 милиардов - это медицинские субвенции, 4 млрд - оборудование, в частности здесь в больнице нужно выделить деньги на оборудование, которое поможет делать операции на сердце.

В переліку наболілих питань - і гроші на лікування пацієнтів. Медики скаржаться - тих коштів, що держава виділяє на одного хворого, ледь вистачає на аналізи та лікування.