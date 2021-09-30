Опалювальний сезон в лікарнях: чи вистачить їм коштів на обігрів [ Редактировать ]
Інакше під "тепловим" ударом можуть опинитися школи, лікарні та дитячі садки. Адже це - бюджетні установи, і газові тарифи для них - без знижок. Тож чи вистачать їм грошей на обігрів? І чи не перетвориться опалювальний сезон на лікування холодом? Питали медиків журналісти та депутати.
З першого дня епідемії у цій столичній обласній лікарні рятували життя ковід-пацієнтам. Відкрили тоді навіть спеціальне відділення. Та зараз воно не функціонує.
Юрій Черидниченко, заступник генерального директора Київської обласної лікарні №2:
Ми його закрили, бо не було необхідності утримувати лікарів і медичних сестер, щоб якось економити фонд оплати праці, сьогодні, якщо буде така потреба, в нас все готове. Можемо забезпечити 100 ліжок і будемо надавати послугу на гарному рівні.
Та медики бояться, що лікувати хворих доведеться... в холодних палатах. Бо ж цьогоріч ціни на газ для бюджетних установ зросли удвічі. У цьому списку і лікарні.
Олександр Качний, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
3 900 гігакалорія для бюджетників, ті хто не входять, а йдуть на прямі контракти, виходять на аукціони, то сьогодні взагалі не заключається договорів, тому що трейдери не виводять свої пропозиції і говорять, що кожен день міняється ціна, і говорять - що хочете купуйте, по 33, по предоплаті, а інакше - ми не виставляємо на продаж пропозиції.
В опозиції впевнені - ціна на газ має бути значно нижчою, і це можливо завдяки газу власного видобутку. Тоді ціна за тисячу кубів усіма надбавками не перевищуватиме 3 тисяч гривень.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Этот вопрос должен быть решен и мы будем требовать, чтоб он был решен. Наш газ на бюджетные организации… его хватит. И дали людям газ по тем ценам, по которым они могут платить, и не будут поднимать тарифы, что станет невозможным для оплаты потребителям.
Та в будь-якому разі лікарні потребують дофінансування, вважають політики. Тож потрібно збільшити витрати на медицину в бюджеті.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Недофинансирование в 50 милиардов, это то, что нужно добавить в бюджете, и за что мы будем бороться. 40 милиардов - это медицинские субвенции, 4 млрд - оборудование, в частности здесь в больнице нужно выделить деньги на оборудование, которое поможет делать операции на сердце.
В переліку наболілих питань - і гроші на лікування пацієнтів. Медики скаржаться - тих коштів, що держава виділяє на одного хворого, ледь вистачає на аналізи та лікування.
по теме
Готовність до нього сьогодні обговорювали тепловики в Житомирі. Проблем з теплом на місцях не прогнозують. Однак побоюються за тарифи. Попри обіцянки уряду стримувати ріст, світові тенденції оптимізму не вселяють.
До опалювального сезону - місяць, та люди вже підбивають свій сімейний бюджет:
Це те, про що говорили на Конгресі. Адже до квітня діє річний тариф від уряду, який менший за 8 гривень за куб. А ось тепловики та місцева влада вже б'ють на сполох. Бо високі розцінки поклали на їхні плечі.
Європейська енергетична біржа продовжує дивувати цінами на газ. Цього тижня, тисяча кубів перевалила за тисячу доларів. Втім, побутових споживачів, тобто тих, хто користується газом для готування їжі, чи підігріву води, цінові каруселі не торкнуться!
В міськраді розробили поетапний план відключення багатоповерхівок і пропонують кожному містянину стати автономним і обладнати власну квартиру котлом.