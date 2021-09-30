Тополя розтрощила одразу сім автівок в Одесі. Сталося все на паркуванні в одному з житлових Найбільше дісталося новенькій іномарці.

Велетенська гілка пробила лобове скло та розбила увесь салон. У решти шістьох - розбите скло і пошкоджені кузови. Власники понівечених машин тепер планують позиватися до "Міськзеленбуду".