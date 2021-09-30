Дерево побило сім автівок в Одесі [ Редактировать ]
Тополя розтрощила одразу сім автівок в Одесі. Сталося все на паркуванні в одному з житлових Найбільше дісталося новенькій іномарці.
Велетенська гілка пробила лобове скло та розбила увесь салон. У решти шістьох - розбите скло і пошкоджені кузови. Власники понівечених машин тепер планують позиватися до "Міськзеленбуду".
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Там мікроавтобус із сезонними робітниками протаранив вантажівку, а потім влетів в причеп Камазу. Водій та три пасажири бусу загинули миттєво, ще сімох людей забрала швидка. В усіх травми різного ступеню.
Парень взял автомобиль матери без спроса
Такі наслідки аварії, що сталася на Рівненщині на трасі Київ-Чоп. Там одночасно зіткнулися чотири автомобілі.
За словами очевидців, водій іномарки перевищив швидкість, не впорався з кермуванням і на повному ходу протаранив дві автівки.
Поблизу містечка Жгув автівка з нашими співгромадянами влетіла в електроопору і розкололася навпіл.