В населенном пункте Македоны, который находится в Киевской области, на территории дачного домовладения строитель, который делал ремонт в доме, убил пожилую женщину. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно данным следствия, во время обсуждения нового этапа работ в доме, между 33-летним мужчиной и женщиной возник конфликт, в результате которого строитель набросился на несчастную и забил до смерти.

Отмечается, что правоохранители оперативно задержали злоумышленника и доставили его в следственный изолятор. В настоящее время ему инкриминируют статью за Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. Подозреваемому грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Фото: Нацполиция

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Кроме того, в Смеле Черкасской области задержали женщину, которая убила подругу из-за ревности. Во время застолья она ударила ее ножом, полиция задержала злоумышленницу сразу после преступления, Она находится в изоляторе временного содержания.

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