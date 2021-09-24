Во Львовской области женщину приговорили к пожизненному заключению за убийство троих человек, в том числе малолетнего ребенка. Об этом сообщили представители пресс-службы местной прокуратуры.

В декабре 2015 года пятидесятилетняя злоумышленница распивала алкоголь со своей 28-летней знакомой у нее дома. Когда хозяйка вышла на улицу, ее восьмилетняя дочь сделала гостье замечание по поводу пьянства. Та разъярилась и забила девочку до смерти железным обогревателем.

Таким же образом она расправилась и со своей знакомой, когда та вернулась в дом и увидела убитого ребенка. На следующее утро женщина вернулась на место преступления, чтобы убедиться, что ее жертвы действительно мертвы.

Усомнившись в смерти девочки, она несколько раз ударила ту ножом в шею. Однако, уже покидая дом, встретилась еще и с 70-летней соседкой погибших, которую также забила кирпичом, чтобы избавиться от нежелательного свидетеля.

Суд полностью поддержал позицию прокуратуры и признал обвиняемую виновной в умышленном тройном убийстве, назначив максимально суровое наказание – пожизненное заключение.

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