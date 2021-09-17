Убийце грозит до 15 лет тюрьми Источник: Национальная полиция Украины

В Смеле Черкасской области задержали женщину, которая убила подругу из-за ревности. Во время застолья она ударила ее ножом. Об этом сообщает полиция Черкасской области.

Двое мужчин выпивали вместе с подругами. Во время застолья подруги начали скандалить из-за мужчин. Соперница получила удар ножом. Рана оказалась смертельной и потерпевшая скончалась.

Полиция задержала злоумышленницу сразу после преступления. В содеянном она созналась. Она задержана и находится в изоляторе временного содержания.

Следствие начало уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что в Кривом Роге мужчина расправился с женщиной из-за ревности.