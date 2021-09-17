Под Черкассами женщина убила подругу из-за ревности [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Смеле Черкасской области задержали женщину, которая убила подругу из-за ревности. Во время застолья она ударила ее ножом. Об этом сообщает полиция Черкасской области.
Двое мужчин выпивали вместе с подругами. Во время застолья подруги начали скандалить из-за мужчин. Соперница получила удар ножом. Рана оказалась смертельной и потерпевшая скончалась.
Полиция задержала злоумышленницу сразу после преступления. В содеянном она созналась. Она задержана и находится в изоляторе временного содержания.
Следствие начало уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, что в Кривом Роге мужчина расправился с женщиной из-за ревности.
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