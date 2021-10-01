В городе Авдеевка, который находится в Донецкой области, был найден тайник, из которого извлекли оружие и боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Опасная находка была сделана на территории гаражного кооператива. Из него были изъяты 60 ручных гранат Ф-1, 36 гранат РГД, 100 мин, а также 10 ручных противотанковых гранатометов. Также там нашли противовоздушную установку ПТУР, а также почти 14 тысяч патронов различного калибра.

Отмечается, что правоохранители в настоящее время устанавливают происхождение оружия и боеприпасов, а также лиц, которые причастны к делу. Известно, что все изъятое было отравлено на специальную экспертизу.

Читайте также, в поселке городского типа Кирилловка, который находится в Запорожской области, вблизи одной из баз отдыха были обнаружены боеприпасы и взрывчатка. Внутри были найдены 83 патрона калибром 5,45 миллиметров, а также 48 патронов калибра 9 миллиметров.

Кроме того, в городе Бровары, который находится в Киевской области, правоохранители обнаружили схрон с боеприпасами. две сумки с оружием были найдены в заброшенном здании. Сотрудники полиции получили сообщение об опасной находке от местного жителя.

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