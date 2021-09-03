В поселке городского типа Кирилловка, который находится в Запорожской области, вблизи одной из баз отдыха были обнаружены боеприпасы и взрывчатка. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Правоохранители нашли пакет, который находился недалеко от береговой линии во время проверки оперативной информации. Внутри были найдены 83 патрона калибром 5,45 миллиметров, а также 48 патронов калибра 9 миллиметров.

Отмечается, что Помимо этого в пакете присутствовали 3 гранаты Ф-1, а также 6 электродетонаторов типа ЕГР, 0,6 килограмм тротила, и 2 зажигательные трубки. В настоящее время все опасные находки были переданы для экспертизы сотрудникам ГСЧС.

Фото: ГПСУ

Читайте также, в городе Бровары, который находится в Киевской области, правоохранители обнаружили схрон с боеприпасами. Две сумки с оружием были найдены в заброшенном здании, сотрудники полиции получили сообщение об опасной находке от местного жителя.

Кроме того, правоохранители в Луганской области обнаружили тайник с боеприпасами, принадлежавший лицу, которое находится в розыске. Чтобы провести мероприятия по обыску, в жилище фигуранта отправили целый батальон полиции.

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