Нараховував собі премії та виписував зарплати попри відсторонення від посади. Слідчі ДБР поставили крапку у справі Олександра Тупицького. І тепер скерують її до суду. Колишній Голова Конституційного Суду та бухгалтерка, за даними слідства, втручалися в роботу автоматизової системи, підписували електронні документи та платіжні доручення. І таких маніпуляцій нарахували понад дві сотні. Підозрюваним нині загрожує до 6 років ув'язнення.

Ольга Чиканова, спікер Державного бюро розслідувань: