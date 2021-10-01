Колишній голова Конституційного суду нараховував собі премії та виписував зарплати [ Редактировать ]
Нараховував собі премії та виписував зарплати попри відсторонення від посади. Слідчі ДБР поставили крапку у справі Олександра Тупицького. І тепер скерують її до суду. Колишній Голова Конституційного Суду та бухгалтерка, за даними слідства, втручалися в роботу автоматизової системи, підписували електронні документи та платіжні доручення. І таких маніпуляцій нарахували понад дві сотні. Підозрюваним нині загрожує до 6 років ув'язнення.
Ольга Чиканова, спікер Державного бюро розслідувань:
За його вказівкою були незаконно підписані електронні платіжні доручення, на виплату заробітніх плат, премій, матеріальних допомог та інших виплат працівникам секретаріату Конституційного Суду України. Дії колишнього голови та головного бухгалтера Конституційного Суду України кваліфікуються за статтями "Підбурення пособництва та несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи".
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