Історії із затриманням Саакашвілі пікантності додала ще й українська депутатка Єлизавета Ясько. У соцмережах вона оприлюднила відео, на якому вона та Саакашвілі говорять про почуття одне до одного. Те, що більше не можуть приховувати свої стосунки і що тепер вони пара.

Чим здивували навіть колег по парламенту. У коментарях під відео ті питали - коли встиг розлучитися політик. Оскільки ще у середині вересня його дружина Сандра Рулофс у Фейсбуці виклала фото зі спільного відпочинку у Греції. Сама Ясько сьогодні у Трускавці на засіданні фракції. І ось як вона все коментує:

Єлизавета Ясько, народний депутат, "Слуга народу":