Українська депутатка заявила про свої стосунки із Саакашвілі [ Редактировать ]
Історії із затриманням Саакашвілі пікантності додала ще й українська депутатка Єлизавета Ясько. У соцмережах вона оприлюднила відео, на якому вона та Саакашвілі говорять про почуття одне до одного. Те, що більше не можуть приховувати свої стосунки і що тепер вони пара.
Чим здивували навіть колег по парламенту. У коментарях під відео ті питали - коли встиг розлучитися політик. Оскільки ще у середині вересня його дружина Сандра Рулофс у Фейсбуці виклала фото зі спільного відпочинку у Греції. Сама Ясько сьогодні у Трускавці на засіданні фракції. І ось як вона все коментує:
Єлизавета Ясько, народний депутат, "Слуга народу":
Зараз я і особисто, і політично не можу мовчати і для мене важливо захищати його як людину, яка є дуже близькою мені. Але також ця людина є громадянином України. І як політик мушу це робити. Він робив не один раз заяву про те, що він буде повертатись в Грузію для того, щоб захищати волевиявлення грузинського народу. А волевиявлення якраз відбувається сьогодні. Сьогодні - день місцевих виборів і щоб не було політичної кризи, і щоб не було фальсифікацій, він говорив, що він обов’язково приїде.
по теме
У Трускавці політики пробудуть три дні. Серед іншого - обіцяють узгодити кадрові питання і в уряді, і в парламенті. Тож як минув перший "готельний" день "слуг"?
Топ-темою неформального з'їзду стала відставка спікера Дмитра Разумкова. Депутати таки зібрали необхідних 150 підписів і тепер готові зареєструвати у Раді відповідний проєкт.
Політик уже добу як у тбіліській в'язниці. І сьогодні йому до попередніх звинувачень прокуратура висунула нове - незаконний перетин кордону.
Перед возвращением в Грузию Саакашвили сделал публичное признание: у него роман со "Слугой народа"
За словами прес-секретаря президента Сергія Нікіфорова, Володимир Зеленський занепокоєний новинами про затримання Саакашвілі і тоном заяв в Грузії щодо розвитку ситуації.