Пасажири зізнаються: ця поїздка до Дніпра закарбується на все життя.

АРТ-потяг, дегустація книжок та балет на заводі! У Дніпрі триває Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва "ГогольФест". Туди з`їхалися десятки акторів, співаків, музикантів. Була серед них і наша Олена Мендалюк.

На годиннику шоста тридцять вісім. До перону залізничного вокзалу Дніпра прибуває спеціальний потяг. Із Києва він привіз учасників та глядачів фестивалю DniPro ГогольFest.

Це, без перебільшення, найяскравіший поїзд Української залізниці. Адже кожен його вагон - унікальний художній витвір! Приміром, ось на цьому, з масками - копії ранніх робіт художника Олександра Ройтбурда. А у середині потяга дорогою до Дніпра панувала творча атмосфера:

Богдан Куценко, учасник освітньої програми "ГогольFest" (м. Вінниця):

Музична програма, перфоменси…ну і спілкування живе - найголовніше. - Чи лягали спати- Ну трошечки, бо хочеться сьогодні ще побігати трошки.

У вагонах всю ніч лунала українська музика.

Богдан Богрин, співорганізатор проєкту "ГогольTRAIN":

Їхали до нас у Дніпро музикант Галатар, тарас Галаневич. Виконавці, виключно українська музика, українське кіно, да, усе-все.

Пасажири зізнаються: ця поїздка до Дніпра закарбується на все життя.

Надія Спаська, пасажирка потяга:

Ми пили багато чаю, ми слухали прекрасні перфоманси від акторів театру ДАХ. Це було неймовірно і ми їм за це дуже вдячні.

А це вже Дніпровський центр сучасної культури. Триває остання репетиція вистави "Анкор". На сцені швейцарський театр із сучасною хореографією. У кімнаті поруч - дегустація книжок. Це так звана візуалізація творів.

Анастасія Євдокимова кураторка освітньої програми "ГогольFest":

Є актор, який читає фрагмент тексту, занурюючи нас повністю в нього. І є так само художних, який співпрацює в колаборації. Який створює весь цей фантастичний, неймовірний візуальний світ - і дегустація книжок покликана зачепити вас.

Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва відбуватиметься в Дніпрі втретє в рамках програми "Культурна столиця". І він здобув уже чимало прихильників.

Павло Осипов, гість фестивалю "ГогольFest":

Вот то, что соединяется тут на Гогольфесте, казалось бы нельзя соеденить, а тут она раз - и вместе, и это очень просто.

Уже ввечері серед цих труб у рамках заходу "ГогольFest" зведуть сцену. На ній покажуть сучасний балет.