Легендарный боксер Майк Тайсон готов снова надеть боксерские перчатки и вернуться в ринг, чтобы провести бой. Об этом сам экс-боксер сообщил во время интервью изданию New York Post.

"Железный Майк" может опять выйти на бой только в случае, если он принесет ему достаточно денег. Согласно информации, боксер намеревается сразиться с одним из братьев-блогеров Джейком или Логаном Полом. У них достаточно обширная аудитория, что и может принести боксеру довольно большую сумму.

Черт возьми, безусловно я бы подрался с кем-то из них. Поединки с ними приносят большие деньги. Это очень денежный бой. У них аудитория в 75 миллионов человек. За 100 миллионов долларов они согласятся на все.

Отмечается, что Логан Пол является известный шоумен, видеоблогер и большим любителем боксерских поединков. Ранее он уже устраивал выставочный поединок против Флойда Мейвезера, тогда гонорар блогера составил 250 тысяч долларов, Флойда – 10 миллионов.

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Кроме того, Владимир Кличко, бывший чемпион мира в супертяжелом весе, намекнул на возвращение в профессиональный бокс. Так, он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram фотографию после одного из победных боев.

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