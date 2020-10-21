Владимир Кличко заговорил о возвращении в бокс [ Редактировать ]
Владимир Кличко, бывший чемпион мира в супертяжелом весе, намекнул на возвращение в профессиональный бокс. Соответствующий пост он сделал на своей странице в Instagram.
Так, он опубликовал фотографию после одного из победного боя.
"Возвращение. Сила духа. Управление вызовами", - отметил Кличко в хэштегах.
Ранее мы писали о том, что экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко попал на обложку авторитетного издания Forbes.
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