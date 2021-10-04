Журналісти-розслідувачі оприлюднили компромат на світових лідерів [ Редактировать ]
12 мільйонів документів з компроматом на світових лідерів та знаменитостей. Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів опублікував "Архів Пандори".
У ньому понад 600 медійників зі 117 країн світу проаналізували внутрішні папери 14 офшорних реєстраторів. З-поміж інших світових лідерів офшорні статки, зокрема, знайшли в прем'єрів Чехії та Пакистану, короля Йорданії, сім'ї президента Азербайджану та близького оточення Путіна.
Над українською частиною проєкту працював ресурс "Слідство.Інфо". Зокрема, його розслідування стосується діяльності "Приватбанку" і відмивання коштів вищим керівництвом країни. На ці матеріали вже відреагували в Офісі Генпрокурора. Ірина Венедіктова заявила, що дані розслідування для них не стали сюрпризом.
А їхня достовірність - під питанням. Також Венедіктова заперечила інформацію, що мовляв офіс Гепрокурора гальмує розслідування справ із орбіти "Приватбанку".
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