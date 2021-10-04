Виховання на межі експлуатації. У батьківських форумах палкі суперечки на тему прибирання в школі. Одні переконані - дітям це на користь. Інші кажуть - це порушення прав учнів. На чиєму боці закон? Розбиралася Ярина Марків.

Ярина Марків, кореспондентка:

"Завтра у нас генеральне прибирання класу, не забудьте взяти ганчірки". Або, "в п'ятницю йдемо на суботник. Прихопіть сміттєвий пакет і гумові рукавички". Знайомі фрази? Колись ми їх чули від своїх вчителів, а зараз їх озвучують нашим дітям. Та чи зобов'язані учні наводити порядок у навчальних кабінетах, сапати бур'яни на пришкільній ділянці чи прибирати територію прилеглого парку? Освітньою програмою така діяльність не передбачена. Можливо, це складова виховного процесу? Якщо ні, то чию роботу безкорисливо виконують учні? Чистота і благоустрій руками школярів: це про екосвідомість чи експлуатацію дитячої праці?

Тетяна Гуменюк - мама семикласника, якого віднедавна можна назвати хоумскулером - хлопець здобуває освіту дистанційно. До цього Володимир вчився у звичайній школі, в якій йому подеколи доводилося не тільки працювати мізками, а й фізично. Та не лише на уроках фізкультури.

Тетяна Гуменюк, мама учня сьомого класу, громадська активістка:

У нас просто така проблема була в їдальні п'ятої школи. Харчування організовував ФОП, який залучав дітей старших класів до прибирання і накривання столів. Коли ми вже почали розбиратися, то в документах, так, відповідно до тендеру цей постачальник мав би сам прибирати й сам накривати, але так щоб здешевити якби роботу, то залучали дітей. Їм за це платили тарілкою супу.

Пані Тетяна відстоює права дітей. Жінка переконана, змушувати учнів прибирати в школі та навколо неї - незаконно.

Тетяна Гуменюк, мама учня сьомого класу, громадська активістка:

Ну коли дітей змушують прибирати оці пришкільні території - зазвичай це відбувається під час уроків і діти, вони із задоволенням прогуляють якісь певні уроки. А вчителі таким чином вирішують проблеми з прибиранням восени. І навесні. І звичайно - це порушення прав дитини на освіту.

Є й такі батьки, які вважають, що прибирання в школі піде дітям лише на користь. Мовляв, так звана трудотерапія виховає у школярів любов до праці та готовність до самостійного життя.

Наталія, мама учениці шостого класу:

Я думаю, що в цьому нічого страшного немає, тому що ми привчаємо дітей до порядку, навчаємо всього, так що я не думаю, що це протизаконно.

Людмила:

Вы знаете, мы любили это. Собирали и макулатуру, и металлолом. И придворовые участки убирали.

Анатолій:

Це їхній вибір, вони вже самі повинні вибирати, а заставлять їх не повинні.

А що про таке шкільне прибирання каже закон?

Роман Бондаренко, юрист ГО "Батьки Sos":

Є чіткі норми закону, які передбачають заборону використання примусової праці. Це конституція. І в законі про освіту чітко написано, що забороняється залучення здобувачів освіти до робіт і заходів непередбачених освітньою програмою. Тому, якщо дітей залучають до якихось робіт не передбачених уроками - це однозначно експлуатація дітей.

Наводити порядок у навчальних кабінетах - також справа не рук дитячих. Для цього є прибиральниці, й оплачувати їхню працю мають аж ніяк не батьки.

Володимир Божинський, в.о. гендиректора директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти МОН України:

Технічних працівників оплачує фактично засновник закладу освіти. Вони мають передбачати в кошторисах закладів освіти кошти на оплату праці прибиральниць, техпрацівників, вся інша. Якісь збирання коштів - це все виходить за межі правового поля.

У новому Санітарному регламенті для шкіл про прибирання дітьми майже не йдеться. Тут є поняття "самообслуговування", що передбачає дотримання учнями в чистоті власного робочого місця.

Володимир Божинський в.о. гендиректора директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти МОН України:

Дозволяється залучати до поливу рослин та вологого прибирання. Ключове слово дозволяється залучати. Це ж не означає, що вони мають бути залучені, правильно? Без використання миючих та дезінфікуючих засобів. Учнів 5-12 класів у школах. І робота ця з самообслуговування не повинна перевищувати одну годину на тиждень.

Тож дітей ніхто не має права змушувати чергувати в їдальні, мити підлогу у класі, згрібати листя чи сапати бур'яни на шкільному подвір'ї. Однак учні можуть долучитися до такої діяльності з власної волі, тільки за згодою батьків і лише в позаурочний час. В іншому випадку - фахівці радять батькам звернутися зі скаргою до дирекції школи чи органів управління освітою.