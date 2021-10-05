Вантажівка збила двох підлітків на пішохідному переході [ Редактировать ]
У Харкові на пішохідному переході збили двох підлітків.
Хлопці саме перетинали вулицю по "зебрі", коли на них налетіла вантажівка.
Обох потерпілих доправили до лікарні у тяжкому стані. Водій ваговозу стверджує, що діти зненацька побігли через дорогу. Хоча свідки це заперечують.
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