Екологічна катастрофа в Каліфорнії: нафтогін міг пошкодити корабельний якір [ Редактировать ]
У Каліфорнії оголошено надзвичайний стан через розлив нафти в Тихому океані. Найбільше постраждав округ Оранж - мекка для серферів та відпочивальників. Їхні улюблені пляжі можуть закрити на кілька місяців. Нині там проводять очищувальні роботи та встановлюють плавучі загорожі для збирання масної плівки.
Ветеринари рятують тварин та птахів, які постраждали унаслідок екологічної катастрофи. Її спричинила аварія на підводному трубопроводі, що перекачував нафту з бурової. Попередньо, нафтогін міг пошкодити невдало опущений корабельний якір.
Мартин Вілшер гендиректор нафтовидобувної компанії:
Ми докладемо всіх зусиль для якнайшвидшого відновлення. Ми вже дослідили 8000 футів труби за допомоги безпілотних пристроїв і знайшли імовірно проблемну ділянку. Зараз її вивчають водолази. Наші співробітники живуть і працюють у цьому районі, тож ми глибоко занепокоєні екологічним аспектом цієї аварії.
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