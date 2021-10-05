У Каліфорнії оголошено надзвичайний стан через розлив нафти в Тихому океані. Найбільше постраждав округ Оранж - мекка для серферів та відпочивальників. Їхні улюблені пляжі можуть закрити на кілька місяців. Нині там проводять очищувальні роботи та встановлюють плавучі загорожі для збирання масної плівки.

Ветеринари рятують тварин та птахів, які постраждали унаслідок екологічної катастрофи. Її спричинила аварія на підводному трубопроводі, що перекачував нафту з бурової. Попередньо, нафтогін міг пошкодити невдало опущений корабельний якір.

Мартин Вілшер гендиректор нафтовидобувної компанії: