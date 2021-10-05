"Не мечты сделали нас королями, а драконы": вышел трейлер приквела "Игры престолов" [ Редактировать ]
Источник: HBO
Стриминговый сервис HBO Max выпустил первый трейлер сериала "Дом дракона" (House of the Dragon) - предыстории "Игры престолов" (Game of Thrones).
Сюжет основан на романе Джорджа Мартина "Пламя и кровь". Новый телепроект будет посвящен истории династии Таргариенов - предков Дейенерис Бурерожденной. Зрителям расскажут о войне между Таргариенами за 300 лет до происходящего в "Игре престолов".
"Не мечты сделали нас королями, а драконы", - говорит в ролике актер Мэтт Смит, сыгравший принца Деймона Таргариена, наездника дракона по имени Караксес.
Главные роли в сериале исполнили Мэтт Смит ("Доктор Кто"), Пэдди Консидайн ("Ультиматум Борна"), Эмма ДʼАрси ("Искатели правды"), Рис Ифанс, Оливия Кук, Стив Туссэн и многие другие.
Новое телешоу выйдет на канале HBO и на его стриминговой платформе HBO Max в 2022 году, более точная дата выхода сериала пока неизвестна. Первый сезон "Дом Дракона" будет состоять из 10 эпизодов. Над ним работают шоураннеры Райан Кондал и Мигель Сапочник.
Напомним, что ранее "Подробности" публиковали следующие рейтинги:
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