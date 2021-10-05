Подорожі заради лікування. У світі активно розвивається медичний туризм, і Україна - один із популярних напрямків. Напередодні відкриття у Києві Міжнародної медичної виставки наші кореспонденти вирішили розібратися у цьому явищі.

Якими саме послугами Україна приваблює іноземців? І що українці воліють лікувати за кордоном? Відповіді дізнавалася Олена Логінова.

Туризм - не заради розваги, а задля життя. Це туризм - медичний. Напрямок у світі - популярний. У доковідні часи цей ринок оцінювали в майже 450 мільярдів доларів. І частиною цього ринку була і залишається Україна. По що саме до нас їдуть іноземці?

Віолетта Янишевська, президент Української асоціації медичного туризму:

Якщо говорити взагалі, чим Україна приваблює іноземців - це реабілітація, це пластична хірургія, це естетична медицина, це стоматологія, офтальмологія, деякі види кардіохірургічних захворювань і лікувань.

У часи до пандемії ми лікували майже 70 тисяч іноземців щороку. Зараз цей показник трохи знизився. Але вигоди - залишаються. Бо середній чек на лікування закордонного пацієнта - незмінний: 2500 - 3000 тисячі доларів. Для них це недорого, а якість послуг хороша.

Віолетта Янишевська, президент Української асоціації медичного туризму:

Україна приваблює іноземних пацієнтів тому, що в нас чудові лікарі, лікарі, які мають багаторічний досвід і стажування в кращих європейських клініках.

А їдуть до нас чи не звідусіль: із Європи, Америки, Китаю та країн Перської затоки. А один із найпопулярніших напрямків... зуби. Бо стоматологія в Україні значно дешевша, ніж за кордоном. Приміром, із Ізраїлем різниця в 5-7 разів. Це - одна зі столичних приватних клінік. Лікарка, пані Наталія, каже: іноземців у цьому кріслі було немало.

Наталія Борис, лікар-стоматолог:

Приезжают сюда делать виниры, вот этот Голливуд, За лечением, приезжают в освном лечить каналы и протезировать зубы - это тоже гораздо дешевле. Прилетают даже из Австралии.

Дешевше - утричі. Це нам ще влітку розповідав литовець із Великої Британії Вітас. Чоловік спеціально приїхав в Київ на протезування.

Вітас, пацієнт із Великої Британії:

Мне бы там обошлось около 30 тисяч фунтов. И не такая операция, а та, которая долгое время занимает.

Та далеко не у всіх медичних галузях ми можемо дати фору іноземцям. І українці виїжджають на лікування за кордон частіше, ніж ті їдуть до нас. Переважно, заради порятунку.

Віолетта Янишевська, президент Української асоціації медичного туризму:

В основному - це якраз важкі хвороби, такі, як онкологічні, як онкогематологічні, це генетичні захворювання. І в нас не всі захворювання, на жаль ми можемо діагностувати країни лідери в онколікуванні - Німеччина та Ізраїль, а ще - Туреччина. Приміром, у ту ж Німеччину лікуватися щороку приїжджає чверть мільйона пацієнтів. І частина з них - українці.

Михайло Берлін, генеральний директор туроператора "Berliner Reisen":

Германия очень мощная страна, где развита медицинская техника, оборудование и диагностика, поэтому пациенты, которые приезжают из Украины, они в первую очередь хотят диагностировать и понять, что на какой стадии у них онкология и онкология ли вообще. Потому что даже такие случаи были, когда в Украине ставили диагноз онкология, а в Германии - это не подтверждалось. Основное за чем приезжают - это оборудование.

Компанія Михайла Берліна займається якраз медичним туризмом. Він приїхав на профільну виставку до Києва. Скільки коштує лікуватися за кордоном? Доступно це чи ні? Про все це - ми розповімо в наступному матеріалі.