Віталій Кличко проінспектував будівельні роботи на Київській кільцевій дорозі [ Редактировать ]
Одразу дві ділянки Великої кільцевої дороги відкриють цього року в Києві. До кінця листопада буде готовий відрізок від Одеської площі до вулиці Ватутіна.
Сьогодні роботи там перевірив мер Віталій Кличко. Востаннє цю трасу капітально ремонтували майже пів століття тому. Тепер це буде три кілометри магістралі на шість смуг із сучасною інфраструктурою. Так само до кінця року обладнають і ділянку до вулиці Богатирської. Крім того, там добудують транспортну розв'язку.
Віталій Кличко, міський голова Києва:
Було повністю зняте покриття, зроблена подушка. Дощової каналізації тут не було, була зроблена дощова каналізація. І зараз трішки більше ніж місяць залишилось до того, щоб ми вже відкрили рух транспорту. Але можу сказати кожна дорога, яку ми відкриваємо, обов'язково є і дощова каналізація, і сучасне освітлення. До речі, більше ста п'яти опор Led-освітлення вже було встановлено. Велодоріжки - обов'язково, тротуари. Тобто все, що потрібно для того, аби дорога була сучасна.
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