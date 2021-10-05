Одразу дві ділянки Великої кільцевої дороги відкриють цього року в Києві. До кінця листопада буде готовий відрізок від Одеської площі до вулиці Ватутіна.

Сьогодні роботи там перевірив мер Віталій Кличко. Востаннє цю трасу капітально ремонтували майже пів століття тому. Тепер це буде три кілометри магістралі на шість смуг із сучасною інфраструктурою. Так само до кінця року обладнають і ділянку до вулиці Богатирської. Крім того, там добудують транспортну розв'язку.

Віталій Кличко, міський голова Києва: