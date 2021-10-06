Через пандемію потрапити на континент зможуть лише кваліфіковані мігранти та студенти.

Понад 400 тисяч нових випадків Ковіду в світі за останню добу.

Найбільше - у США, Великій Британії та Туреччині. Понад 7 тисяч інфікованих померли.

Іспанія схвалила бустерне щеплення для тих, кому за 70.

Вакцинація розпочнеться вже наприкінці жовтня. Тим часом Австралія не прийматиме іноземних туристів до 2022 року. Через пандемію потрапити на континент зможуть лише кваліфіковані мігранти та студенти.