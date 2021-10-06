Австралія не прийматиме іноземних туристів до 2022 року через пандемію [ Редактировать ]
Понад 400 тисяч нових випадків Ковіду в світі за останню добу.
Найбільше - у США, Великій Британії та Туреччині. Понад 7 тисяч інфікованих померли.
Іспанія схвалила бустерне щеплення для тих, кому за 70.
Вакцинація розпочнеться вже наприкінці жовтня. Тим часом Австралія не прийматиме іноземних туристів до 2022 року. Через пандемію потрапити на континент зможуть лише кваліфіковані мігранти та студенти.
по теме
Prev Next
22 сентября 2021 07:55 Штати заявили, що коронавірус – найсмертоносніша епідемія в історії країни
Понад 8 тисяч людей померли. Серед країн із найбільшим денним приростом - Велика Британія, Туреччина і США.
22 сентября 2021 07:25 В Україні 5 тисяч нових інфікувань коронавірусом
Одужали - удвічі менше. А померли від ускладнень - майже двісті.
21 сентября 2021 07:07 В Україні 44 людини померли від коронавірусу
1 200 хворих ушпиталили, одужало понад пів тисячі.
20 сентября 2021 12:47 Нові карантинні обмеження поширюватимуться не на всіх
Основна особливість у тому, що вони не поширюватимуться на вакцинованих людей.
17 сентября 2021 09:09 Коронавірусні хроніки: майже 7 тисяч нових випадків
99 пацієнтів померло, майже 2 тисячі одужало.