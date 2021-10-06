За 35 років існування марафону, це вже третя смерть учасника.

Під час марафону в Сахарі помер французький бігун. Спортсмену було близько 50 років.

Перед стартом йому провели усі медичні перевірки. Та на другому з шести етапів забігу, у чоловіка зупинилося серце. Організатори вирішили залишити анонімною особу померлого.

За 35 років існування марафону, це вже третя смерть учасника. Змагання щороку відбуваються у Марокко в пустелі Сахара. За 6 днів спортсмени долають майже 250 кілометрів.