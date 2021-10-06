В Сахарі під час марафону помер 50-річний бігун [ Редактировать ]
Під час марафону в Сахарі помер французький бігун. Спортсмену було близько 50 років.
Перед стартом йому провели усі медичні перевірки. Та на другому з шести етапів забігу, у чоловіка зупинилося серце. Організатори вирішили залишити анонімною особу померлого.
За 35 років існування марафону, це вже третя смерть учасника. Змагання щороку відбуваються у Марокко в пустелі Сахара. За 6 днів спортсмени долають майже 250 кілометрів.
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