Кабинет министров Украины на своем заседании 6 октября одобрил законопроект, который предусматривает изменение пошлин на 92 товарные позиции. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Пересмотр ставок связан с унификацией налогов по схеме ВТО и желанием поддержать отечественных производителей.

Вопрос с пошлинами возник потому, что импортеры зачастую ввозили товары, декларируя их как похожие, тем самым экономя на пошлинах.

Читайте также МАЗы подорожают: Украина ввела огромную спецпошлину на белорусские грузовики и автобусы

Например, филе трески облагается пошлиной в 5%, а мороженное филе с содержанием соли менее 12% для длительного хранения - 0%. Мясные субпродукты, пригодные для употребления в рационе людей, облагаются пошлиной в 15%, а те, что непригодны - 0%. Визуально различить такие товары довольно сложно, чем и пользуются импортеры.

"Значительная дифференциация ставок ввозной пошлины на однородные товары, побуждает отдельных субъектов внешнеэкономической деятельности к манипулированию описанием и наименованием товаров, а также к декларированию этих товаров по кодам, на которые установлены ниже льготные ставки ввозной пошлины, так называемые товары "прикрытия", - сказано в документе.

В списке товаров, по которым будут меняться пошлины: рыба, мясные продукты, семена, битум, электронные термометры, разного рода пленки, плиты и листы (из полимеров, пластмассы и др.), автомобильные комплектующие и т.д.

Читайте также Украина ввела пошлины на дизтопливо, газ и уголь из России

По итогам пересмотра вырастут таможенные ставки на более чем 50 товарных позиций:

краски и лаки - с 3% до 6,5%;

клеи - с 5% до 6,5%;

трубы и шланги - с 5% до 6,5%.

плиты и листы из пластмассы - с 2% до 5%;

запчасти к кондиционерам - с 0% до 5%;

трансформаторы - с 0% до 10%;

нефтяной битум - с 10% до 2%;

сырное фондю - с 10% до 5%.

Повышение пошлин принесет в бюджет дополнительно 250 млн грн в год. В то же время ряд товаров подорожает, поскольку импортеры станут закладывать новые пошлины в розничные цены.

Напомним, что в ноябре 2020 года Кабмин еще на год продлил пошлины на товары из России.