В Украине пересмотрят таможенные пошлины: на какие товары взлетят цены [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Кабинет министров Украины на своем заседании 6 октября одобрил законопроект, который предусматривает изменение пошлин на 92 товарные позиции. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Пересмотр ставок связан с унификацией налогов по схеме ВТО и желанием поддержать отечественных производителей.
Вопрос с пошлинами возник потому, что импортеры зачастую ввозили товары, декларируя их как похожие, тем самым экономя на пошлинах.
Например, филе трески облагается пошлиной в 5%, а мороженное филе с содержанием соли менее 12% для длительного хранения - 0%. Мясные субпродукты, пригодные для употребления в рационе людей, облагаются пошлиной в 15%, а те, что непригодны - 0%. Визуально различить такие товары довольно сложно, чем и пользуются импортеры.
"Значительная дифференциация ставок ввозной пошлины на однородные товары, побуждает отдельных субъектов внешнеэкономической деятельности к манипулированию описанием и наименованием товаров, а также к декларированию этих товаров по кодам, на которые установлены ниже льготные ставки ввозной пошлины, так называемые товары "прикрытия", - сказано в документе.
В списке товаров, по которым будут меняться пошлины: рыба, мясные продукты, семена, битум, электронные термометры, разного рода пленки, плиты и листы (из полимеров, пластмассы и др.), автомобильные комплектующие и т.д.
По итогам пересмотра вырастут таможенные ставки на более чем 50 товарных позиций:
- краски и лаки - с 3% до 6,5%;
- клеи - с 5% до 6,5%;
- трубы и шланги - с 5% до 6,5%.
- плиты и листы из пластмассы - с 2% до 5%;
- запчасти к кондиционерам - с 0% до 5%;
- трансформаторы - с 0% до 10%;
- нефтяной битум - с 10% до 2%;
- сырное фондю - с 10% до 5%.
Повышение пошлин принесет в бюджет дополнительно 250 млн грн в год. В то же время ряд товаров подорожает, поскольку импортеры станут закладывать новые пошлины в розничные цены.
Напомним, что в ноябре 2020 года Кабмин еще на год продлил пошлины на товары из России.
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