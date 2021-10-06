Вперше за 25 років Дональд Трамп - не у списку найбагатших громадян США

Уперше за 25 років Дональд Трамп не потрапив до списку найбагатших американців за версією "Форбс". Журнал оцінив статки 45 президента США у два з половиною мільярди доларів. І йому забракувало 400 мільйонів, щоб увійти до рейтингу.

Водночас власник аерокосмічної компанії "Блу Оріджин" і засновник "Амазон" - Джефф Безос учетверте поспіль очолив перелік найзаможніших. Друге місце посів власник компаній "Спейс Ікс" і "Тесла" - Ілон Маск.