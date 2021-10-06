Дональд Трамп не потрапив до списку "Форбс" [ Редактировать ]
Уперше за 25 років Дональд Трамп не потрапив до списку найбагатших американців за версією "Форбс". Журнал оцінив статки 45 президента США у два з половиною мільярди доларів. І йому забракувало 400 мільйонів, щоб увійти до рейтингу.
Водночас власник аерокосмічної компанії "Блу Оріджин" і засновник "Амазон" - Джефф Безос учетверте поспіль очолив перелік найзаможніших. Друге місце посів власник компаній "Спейс Ікс" і "Тесла" - Ілон Маск.
по теме
Домашний хомяк ворвался в мир криптовалют, опередив ведущих трейдеров, таких как Уоррен Баффет
В среду, 6 октября, Государственная служба статистики обнародовала распределение количества штатных работников по размерам начисленной заработной платы в июне
Зрештою чотирьох поліціянтів викрили і засудили. Щоправда, двох із них заочно, бо ті встигли втекти на окуповану частину Донбасу.
За документами, підрядник мав провести часткову заміну покриття на чотирьох міських магістралях. Бюджет робіт - 4 мільйони гривень.
Щороку через британську столицю проходять сотні мільйонів, які успішно ховаються при купівлі нерухомості.