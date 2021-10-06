Кіберпроблеми: причини й висновки. Американський уряд остаточно підтверджує: минулий глобальний збій у роботі соцмереж і месенджерів стався не через кібератаку. "Фейсбук" тим часом відновлює роботу, а його засновник - повертає собі втрачені мільярди доларів. Що заявляють у Вашингтоні? І що відбувається в штаб-квартирі самої компанії? Дмитро Анопченко - про останні події й заяви.

У каліфорнійській штаб-квартирі "Фейсбуку" в передмісті Сан-Франциско, Менло-парку, відновили роботу головного офісу. Хоча людей і небагато: частина й досі постійно працює з дому через пандемію коронавірусу, частина - після подій останніх днів вирішила не ризикувати й теж перейшла на онлайн-режим. Біля будівлі навіть репортерів уже немає, адже компанія принципово не робить публічних заяв, усе письмово. Проте вони все ж таки пролунали, але від представників уряду. Інтерв'ю газеті Washington Post дала керівниця структури, яка відповідає за кібербезпеку країни.

Джен Істерлі, керівниця Агентства з кібербезпеки США:

З огляду на всі факти, це не була атака зловмисників чи хакерів. Насправді це пОмилка конфігурації, тобто технологічний збій.

Але, мовляв, це всю американську систему кібербезпеки поставило "на вуха".

Джен Істерлі, керівниця Агентства з кібербезпеки США:

Це доволі масштабний кібер-інцидент. Ми відстежували ситуацію й контролювали критичні інфраструктурні об'єкти, які могли бути потенційно уражені.

Агентство не збирається штрафувати "Фейсбук" за криворукість. Компанія й так підраховує збитки. Хоча, Цукерберг і зміг повернути третину із шести з половиною мільярдів доларів, які він втратив через глобальний збій.

За даними Forbes, за вівторок статки засновника соцмережі, за підсумками біржових торгів, зросли майже на два з половиною мільярди. Проте він так і залишається на шостій сходинці в рейтингу найбагатших людей світу, хоча до цього був на четвертій.

Самі соцмережі, а головне - месенджери, сьогодні працюють в нормальному режимі. Користувачі з різних країн ще досі скаржаться на перебої, але це радше винятки. Однак, паралельно "Фейсбук" пережив ще дві не менш гучні історії, на які - через глобальний збій - звернули менше уваги.

У "Даркнеті" - темному сегменті всесвітньої павутини - виставили на продаж базу даних, що має інформацію про півтора мільярда користувачів "Фейсбуку", а там, зокрема, і українці. І це не тільки облікові записи, а й чутлива інформація: зокрема, номери мобільних. Фахівці кажуть, під час глобального збою начебто дані не втратилися, тобто це не "свіжий" витік, їх викрали раніше.