Після інтерв'ю він прокинувся знаменитим на всю країну. Якщо раніше ім'я голови державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера знали одиниці, то тепер - мільйони. У понеділок журналісти програми розслідувань "Схеми" з Радіо Свобода прийшли поговорити з Мецгером. Та коли кореспондент поставив незручне для банкіра запитання, розмову грубо перервали, оператору заламали руки, а відео з камери стерли.

Точніше, думали, що стерли. Бо напередодні пізно ввечері ці кадри - відновили. І от уже добу - розгорається грандіозний скандал. Усі його подробиці розповість Василь Богайчук.

Надо все вытереть. - Вытереть? - Да, все в ноль.

"Почистити в нуль"! Ця фраза керівника "Укрексімбанку" - сьогодні стала мемом. Євген Мецгер прославився на всю країну і навіть за її межами, а його інтерв'ю - топ-тема.

Володь, вируби его пожалуйста, что он ходит тут...

Зараз ці кадри - вивчають правоохоронці. Про них - говорять депутати:

Ганьба конечно, які можуть бути коментарі.

А журналісти вимагають реакції на мітингу.

Отже, про все послідовно. Вся ця історія почалася два дні тому. Четвертого жовтня журналісти-розслідувачі програми "Схеми" з Радіо Свобода прийшли до голови державного банку "Укрексімбанк", Євгена Мецгера, на заздалегідь обумовлене інтерв'ю.

Та коли журналіст, Кирило Овсяний, запитав його про сумнівний кредит, Мецгеру це не подобається:

Закончите интервью, потому что это что-то какая-то дурня началась.

А далі справді починається "дурня". Голова державної установи наказує охороні відібрати техніку.

Давай забирай камеру. Игорь, забери у них камеру к чертовой матери. Охренели. И вот эту тоже забирай.

Знімальну групу фактично блокують у кабінеті. Разом із ними: Мецгер, голова його пресслужби та начальник охорони. Оператору - заламують руки й завалюють на стіл.

Что происходит? Скрутили моего оператора. Его скрутил охранник. Вот он, держит его, сломает ему сейчас руку. Мужики, что вы делаете? Ну так же нельзя!

Далі - камеру забирають в інше приміщення та стирають відео з карток пам'яті... Через годину журналістів випускають. Редакція "Схем" - пише заяву у поліцію. А в Укрексімбанку, упевнені в тому, що всі карти пам'яті порожні та оприлюднюють заяву, у всьому звинувачують журналістів!

На нашу думку, у діях журналіста Кирила Овсяного містилися ознаки як протиправного заволодіння інформацією з обмеженим доступом (банківською таємницею), так і порушення Кодексу етики українського журналіста... Враховуючи наведене, Банк розглядає можливість звернення до правоохоронних структур та органів, що регулюють діяльність у сфері телебачення і радіомовлення.

Можливо, банк і звернувся зі скаргою до правоохоронців, якби ІТ-відділ редакції "Схем" не відновив "стерте" відео інтерв'ю.

І зараз його вже долучили до розслідування у кримінальному провадженні щодо перешкоджання журналістській діяльності. Про це повідомив у "Фейсбуці" міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. І зазначив, - впевнений, що розслідування не забере багато часу.

Відреагували на інцидент і на Банковій. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк за відсторонення голови "Укрексімбанку" на час перевірки. А генпрокурорка Ірина Венедіктова пообіцяла: найближчим часом відбудуться слідчі дії з потерпілими.

Ірина Венедіктова, генеральний прокурор України:

Ми в Офісі Генпрокурора не можемо і не будемо покривати, вибачте, безумство, продемонстроване співробітниками державного банку. Не змінить суті проблеми й складання повноважень.

Євген Мецгер свої повноваження таки склав, але лише на час розслідування. Крім того, сьогодні в обід в Укрексімбанку обіцяли брифінг. Щоправда, він не відбувся.

Марина Фоменко, керівниця управління із зовнішніх комунікацій "Укрексімбанку":

Що далі буде зі співробітниками яким наказували нападати на журналістів? - Я неуповноважена коментувати.

Натомість Євген Мецгер перед журналістами вибачився. Щоправда, лише письмово - у "Фейсбуці". Пише, що сам від себе в шоку:

Події, що сталися у моєму робочому кабінеті... З мого боку є неприпустимими та стали шоком не тільки для громадськості та журналістської спільноти, але й для мене. Я за природою врівноважена людина і ніколи не думав, що миттєвий емоційний спалах може перерости в лавину імпульсивних та непоправних дій.

За кримінальним кодексом покарання статтею 171, а це перешкоджання журналістській діяльності. Штраф або обмеження волі до п'яти років. І уникнути скандалу можливість у Мецгера була. Просто відмовитися від відповіді на незручне питання, каже голова комітету парламенту зі свободи слова.

Нестор Шуфрич, голова комітету ВР зі свободи слова:

В голови правління "Укрексімбанку" була можливість відмовитися відповідати на запитання. Сказати, що це банківська таємниця, тобто ніхто його не примушував відповідати на незручні питання. Це його право відповідати або ні.

Взагалі скандал із Мецгером став темою і в депутатських кулуарах. І там вимагають його звільнення.

Марія Іонова, народний депутат, "Європейська солідарність":

Те, що відсторонення відбулось голови правління - це не є покарання, його мають звільнити.

Цього ж вимагали й журналісти під будівлею "Укрексімбанку".

Дмитро Фурдак, журналіст:

Ну я думаю, що цей кейс набув настільки великого резонансу, що їм точно не вдасться пану Мецгеру, так сказать відхреститися й уникнути відповідальності.

Сергій Андрушко, журналіст:

Все, що ми маємо - це надію та можливість стежити та спостерігати за тим, як здійснюватиметься слідство. Наскільки воно буде швидким, наскільки ця справа швидко потрапить до суду.

Крім того, в приміщенні банку працювали правоохоронці. І сьогодні прокуратура вже готова до кінця дня вручити підозри фігурантам справи.

Надія Максимець, прессекретар прокуратури міста Києва: