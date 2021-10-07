На Донбасі минулої доби зафіксовано дві ворожі атаки [ Редактировать ]
На Донбасі минулої доби зафіксовано дві ворожі атаки. Зі станкових протитанкових гранатометів ворог обстріляв наші позиції біля селища Нью-Йорк. А поблизу Новолуганського - цілив зі стрілецької зброї. Втрат серед армійців немає.
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Ось так стріляє "Нона" - самохідний комплекс, ще радянського зразка, розрахований на мінометні боєприпаси. З нього супротивник часто веде вогонь просто з житлових кварталів.
Що ж до загальної ситуації на фронті, минулої доби супротивник щонайменше шість разів гатив по армійських позиціях із різних видів озброєння.
Сьогодні противник уже тричі відкривав вогонь по наших позиціях, переважно - з гранатометів.
З гранатометів різних калібрів ворог атакував наші позиції поблизу Трьохізбенки, Новотошківського та Красногорівки.
Побиті хати, понівечена осколками сільгосптехніка - це передова біля Попасної на Луганщині. Тут стався хоча й не одиничний, та доволі незвичний випадок.