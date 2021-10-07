Уже в пятницу, 8 октября, в Украине будут отмечать День юриста. Этот праздник появился в календаре Украины 16 сентября 1997 года по указу президента Леонида Кучмы в поддержку инициативы Министерства юстиции Украины, Союза юристов Украины и Союза адвокатов Украины.

Уже сейчас пора подумать, как поздравлять своих знакомых, друзей и родных. "Подробности" позаботились об этом и создали подборку душевных поздравлений с Днем юриста.

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Поздравляем с днем юриста,

Наш чудесный правовед.

И в делах во всех желаем

Только сладости побед.

Пусть знания помогает,

А Фемида бережет,

И пусть тебя хранит удача

Во всех делах всегда везет.

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По случаю дня юристов Украины мы поздравляем тебя! Пусть работа приносит только радость, настроение всегда будет на высоте, а главное - пусть твоя жизнь будет легкой и приятной, наполненной новыми и положительными впечатлениями.

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Поздравляю с днем юриста,

Мой прекрасный правовед.

В деле я тебе желаю

Лишь успехов и побед.



Пусть Фемида помогает,

Вдохновляет, бережет,

Пусть сопутствует удача

И во всем тебе везет.



Счастья в жизни твоей личной

Пожелаю нынче я,

Пусть здоровье будет крепким,

Тылом будет пусть семья.

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От души поздравляю с Днем юриста - твоим профессиональным праздником! Желаю каждый день оставаться бодрой и настроенной на продуктивный труд, а пусть все дела идут всегда хорошо, а в дебатах пусть тебе не будет равных!

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С Днем юриста поздравляю.

Ох, нелегок этот путь.

Беспристрастным быть желаю,

Зреть всегда в проблемы суть.



Пусть любимая работа

Не наскучит никогда,

Пусть решаются красиво

Даже сложные дела.

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Дорогие наши юристы, поздравляем вас с профессиональным праздником и желаем вам каждый день оставаться серьезными и бодрыми, настроенными на работу! Пусть все дела будут выигрышные и всегда вам удается победить во всех юридических спорах!

Ранее сообщалось, что в Украине появился новый профессиональный праздник.

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