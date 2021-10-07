День юриста: красивые поздравление в стихах и картинках [ Редактировать ]
Уже в пятницу, 8 октября, в Украине будут отмечать День юриста. Этот праздник появился в календаре Украины 16 сентября 1997 года по указу президента Леонида Кучмы в поддержку инициативы Министерства юстиции Украины, Союза юристов Украины и Союза адвокатов Украины.
Уже сейчас пора подумать, как поздравлять своих знакомых, друзей и родных. "Подробности" позаботились об этом и создали подборку душевных поздравлений с Днем юриста.
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Поздравляем с днем юриста,
Наш чудесный правовед.
И в делах во всех желаем
Только сладости побед.
Пусть знания помогает,
А Фемида бережет,
И пусть тебя хранит удача
Во всех делах всегда везет.
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***
По случаю дня юристов Украины мы поздравляем тебя! Пусть работа приносит только радость, настроение всегда будет на высоте, а главное - пусть твоя жизнь будет легкой и приятной, наполненной новыми и положительными впечатлениями.
***
Поздравляю с днем юриста,
Мой прекрасный правовед.
В деле я тебе желаю
Лишь успехов и побед.
Пусть Фемида помогает,
Вдохновляет, бережет,
Пусть сопутствует удача
И во всем тебе везет.
Счастья в жизни твоей личной
Пожелаю нынче я,
Пусть здоровье будет крепким,
Тылом будет пусть семья.
***
***
От души поздравляю с Днем юриста - твоим профессиональным праздником! Желаю каждый день оставаться бодрой и настроенной на продуктивный труд, а пусть все дела идут всегда хорошо, а в дебатах пусть тебе не будет равных!
***
С Днем юриста поздравляю.
Ох, нелегок этот путь.
Беспристрастным быть желаю,
Зреть всегда в проблемы суть.
Пусть любимая работа
Не наскучит никогда,
Пусть решаются красиво
Даже сложные дела.
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Дорогие наши юристы, поздравляем вас с профессиональным праздником и желаем вам каждый день оставаться серьезными и бодрыми, настроенными на работу! Пусть все дела будут выигрышные и всегда вам удается победить во всех юридических спорах!
Ранее сообщалось, что в Украине появился новый профессиональный праздник.
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