В Украине появился новый профессиональный праздник: что будем отмечать [ Редактировать ]
На территории Украины утвердили празднование Дня работников финансовой промышленности. Такое постановление было подписано в Кабинете министров. Заявление было сделано во время заседания правительства.
Пояснительная записка к проекту гласит, что торжественный день будет отмечаться ежегодно, 24 июля, в то же время, что и день памяти равноапостольной княгини Ольги, которая упорядочила сбор дани в Киевской Руси.
Среди украинских православных святых княгиня особенно почитаема как первая женщина - владычица государства, которая первой упорядочила сбор дани (обязательный налог натурой или деньгами в пользу правителя, государства, церкви (десятина) или другого общественного объединения).
Отмечается, что решение об установлении профессионального праздника обусловлено тем, что в правительстве хотят выразить поддержку работникам финансовых ведомств, которые несут ответственность за дальнейшее развитие Украины. Известно, что сейчас в этой сфере работают около 16 тысяч финансовых специалистов.
Читайте также,. президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новом государственном празднике - Дне украинской государственности. Новый праздник будут отмечать ежегодно, 28 июля, тогда же, когда и День крещения Киевской Руси.
Кроме того, президент Владимир Зеленский издал указ о введении в Украине нового профессионального праздника. Глава государства ввел День тренера, который будет отмечаться каждый год, 19 июля, указ вступил в силу со дня его опубликования.
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