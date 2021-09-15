На территории Украины утвердили празднование Дня работников финансовой промышленности. Такое постановление было подписано в Кабинете министров. Заявление было сделано во время заседания правительства.

Пояснительная записка к проекту гласит, что торжественный день будет отмечаться ежегодно, 24 июля, в то же время, что и день памяти равноапостольной княгини Ольги, которая упорядочила сбор дани в Киевской Руси.

Среди украинских православных святых княгиня особенно почитаема как первая женщина - владычица государства, которая первой упорядочила сбор дани (обязательный налог натурой или деньгами в пользу правителя, государства, церкви (десятина) или другого общественного объединения).

Отмечается, что решение об установлении профессионального праздника обусловлено тем, что в правительстве хотят выразить поддержку работникам финансовых ведомств, которые несут ответственность за дальнейшее развитие Украины. Известно, что сейчас в этой сфере работают около 16 тысяч финансовых специалистов.

Читайте также,. президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новом государственном празднике - Дне украинской государственности. Новый праздник будут отмечать ежегодно, 28 июля, тогда же, когда и День крещения Киевской Руси.

Кроме того, президент Владимир Зеленский издал указ о введении в Украине нового профессионального праздника. Глава государства ввел День тренера, который будет отмечаться каждый год, 19 июля, указ вступил в силу со дня его опубликования.

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