Токіо трусило: 32 людини постраждали [ Редактировать ]
Землетрус магнітудою 6,1 сколихнув район поблизу Токіо. 32 людини постраждали. Більшість дістали легкі забої, проте троє мають серйозні травми.
Майже 250 тисяч будівель у місті залишилися без струму. Метрополітен і швидкісні потяги на деякий час припинили роботу. Наразі транспортний рух частково відновили.
Кісіда Фуміо, прем'єр-міністр Японії:
Перше наше завдання - дізнатися все про ситуацію. Друге - об'єднати зусилля уряду з місцевою владою, щоби допомогти всім жертвам катастрофи. Третє - надати точну інформацію громадськості, а також четверте - докласти максимум зусиль для запобігання подальшому пошкодженню. Це вказівки для робочої групи.
по теме
Спочатку стався вибух, а потім один із кратерів випустив потік лави.
Вулкан почав вивергатися 19 вересня і зруйнував понад тисячу будівель.
Новий статус дозволить терміново виділити з бюджету кошти на усунення наслідків виверження.
Внаслідок підземних поштовхів магнітудою 5,8 багато будівель зазнали руйнувань. Під завалами церкви загинула одна людина, дев'ятеро травмувались. Місцеві розповідають, що підземні поштовхи тривали кілька хвилин і відчувалися на всій території острова.
Внаслідок підземних поштовхів магнітудою 5,8 багато будівель зазнали руйнувань. Під завалами церкви загинула одна людина, дев'ятеро травмувались. Місцеві розповідають, що підземні поштовхи тривали кілька хвилин і відчувалися на всій території острова.