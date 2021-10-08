Смерть депутата Полякова: слідчі не відкидають версію умисного отруєння [ Редактировать ]
Народний депутат України Антон Поляков помер сьогодні вночі. Відомо, що політик їхав у таксі, яке зупинили патрульні. Саме поліціянти і виявили непритомного чоловіка на задньому сидінні.
Водій розповів, що підібрав Полякова біля дороги, в машині його знудило і почалися конвульсії. Лікарі "швидкої", які прибули на місце, намагалися врятувати нардепа - проте марно. Поліція порушила справу за статтею "умисне вбивство", але із поміткою "природня смерть".
Оперативники нині досліджують відео з камер спостереження "Смарт-Сіті". Хочуть з'ясувати, де і з ким був політик перед смертю. Слідчі не відкидають версію умисного отруєння парламентарія. Антон Поляков - народний депутат України 9-го скликання, обраний у 206 окрузі Чернігова, безпартійний.
Певний час перебував у фракції "Слуга народу". Та був виключений через систематичну критику на адресу монобільшості. Саме він заявив, що "слугам" доплачують у конвертах, а ще видають премії за ухвалення тих чи інших законопроєктів.
Надія Максимець, речниця прокуратури Києва:
На 10 годину ранку стали відомі результати розтину. За попередніми даними, смерть народного депутата настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця. Крім того, на цей час слідство очікує результати інших судових медичних досліджень. Також проводяться оперативні, слідчі, розшукові дії для встановлення обставин настання смерті народного депутата.
по теме
Попередньо відомо, що чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагалися реанімувати лікарі "швидкої", але не змогли.
Народного депутата от фракции "Слуги народа" Галину Третьякову могут отстранить от заседаний Верховной Рады на пять дней
Несколько дней назад ряд Telgram-каналов опубликовали информацию, согласно которой в течение сентября Артем Культенко якобы вел переговоры с окружением самого богатого человека в Украине
Храм Святого Духу в селі Іванчанка горів наприкінці вересня. Вогонь знищив ікони, меблі, вівтар. У підпалі зізнався місцевий школяр.
У Трускавці політики пробудуть три дні. Серед іншого - обіцяють узгодити кадрові питання і в уряді, і в парламенті. Тож як минув перший "готельний" день "слуг"?
В турборежимі депутати проголосували за норми, які суперечать одна одній. Бо право визначати олігархів дали й Раді нацбезпеки, й Нацагентству із запобігання корупції. Тож тепер депутати обіцяють... деолігархізацію. Законопроєкт переголосують. А ще документ має оцінити Венеційська комісія.