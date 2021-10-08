Народний депутат України Антон Поляков помер сьогодні вночі. Відомо, що політик їхав у таксі, яке зупинили патрульні. Саме поліціянти і виявили непритомного чоловіка на задньому сидінні.

Водій розповів, що підібрав Полякова біля дороги, в машині його знудило і почалися конвульсії. Лікарі "швидкої", які прибули на місце, намагалися врятувати нардепа - проте марно. Поліція порушила справу за статтею "умисне вбивство", але із поміткою "природня смерть".

Оперативники нині досліджують відео з камер спостереження "Смарт-Сіті". Хочуть з'ясувати, де і з ким був політик перед смертю. Слідчі не відкидають версію умисного отруєння парламентарія. Антон Поляков - народний депутат України 9-го скликання, обраний у 206 окрузі Чернігова, безпартійний.

Певний час перебував у фракції "Слуга народу". Та був виключений через систематичну критику на адресу монобільшості. Саме він заявив, що "слугам" доплачують у конвертах, а ще видають премії за ухвалення тих чи інших законопроєктів.

Надія Максимець, речниця прокуратури Києва: