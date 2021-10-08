Японію сколихнув землетрус: припинив роботу метрополітен [ Редактировать ]
Землетрус магнітудою 6,1 сколихнув район поблизу Токіо. 32 людини постраждали. Більшість дістали легкі забої, проте троє мають серйозні травми.
Майже 250 тисяч будівель у місті залишилися без струму. Метрополітен і швидкісні потяги на деякий час припинили роботу. Наразі транспортний рух частково відновили.
Кісіда Фуміо, прем'єр-міністр Японії:
Перше наше завдання - дізнатися все про ситуацію. Друге - об'єднати зусилля уряду з місцевою владою, щоби допомогти всім жертвам катастрофи. Третє - надати точну інформацію громадськості, а також четверте - докласти максимум зусиль для запобігання подальшому пошкодженню. Це вказівки для робочої групи.
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