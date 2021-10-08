Смерть Полякова: в полиции назвали версии [ Редактировать ]
В деле о смерти народного депутата Антона Полякова рассматриваются несколько версий. В том числе и отравление.
Об этом сообщил начальник полиции Киева Иван Выговский.
"Выдвинуто несколько версий. Это хроническое заболевание у Полякова, которое могло привести к смерти, а также отравление неизвестным веществом как самостоятельно, так и неизвестным лицом. На данный момент у нас уже есть предварительное врачебное свидетельство о смерти после вскрытия, согласно которому причиной смерти Полякова является острая коронарная недостаточность, острая хроническая ишемическая болезнь сердца", - отметил он.
Напомним, народного депутата Украины Антона Полякова нашли мертвым. В правоохранительных органах сообщили подробности смерти политика.
Ранее мы писали о том, что 5 августа умер бывший премьер-министр Украины, первый глава Службы безопасности Украины, министр обороны Украины, секретарь СНБО Евгений Марчук.
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Цифри безжальні: кількість убивств - майже 8 на кожні 100 000 жителів. Для порівняння, в Україні (якщо вірити даним МВС) це менш ніж 3 вбивства на 100 000 населення, тобто в нас майже утричі спокійніше, ніж у Штатах.
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