В деле о смерти народного депутата Антона Полякова рассматриваются несколько версий. В том числе и отравление.

Об этом сообщил начальник полиции Киева Иван Выговский.

"Выдвинуто несколько версий. Это хроническое заболевание у Полякова, которое могло привести к смерти, а также отравление неизвестным веществом как самостоятельно, так и неизвестным лицом. На данный момент у нас уже есть предварительное врачебное свидетельство о смерти после вскрытия, согласно которому причиной смерти Полякова является острая коронарная недостаточность, острая хроническая ишемическая болезнь сердца", - отметил он.

Напомним, народного депутата Украины Антона Полякова нашли мертвым. В правоохранительных органах сообщили подробности смерти политика.

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