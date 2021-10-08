Депутата Полякова нашли мертвым [ Редактировать ]
Источник: Facebook
В ночь с четверга на пятницу, 8 октября, народного депутата Украины Антона Полякова нашли мертвым. Об этом рассказал Дмитрий Разумков в своем Telegram-канале.
"Сегодня был найден мертвым народный депутат Антон Поляков. Мои соболезнования родным и близким! Хочу верить, что расследование будет объективным!", – написал Разумков.
Кроме того о смерти Полякова сообщила народный депутат Украины Юлия Гришина:
Информацию о смерти депутата также подтвердили в полиции, по их данным, мужчине стало плохо в такси.
Ранее мы писали о том, что 5 августа умер бывший премьер-министр Украины, первый глава Службы безопасности Украины, министр обороны Украины, секретарь СНБО Евгений Марчук.
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