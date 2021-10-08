В ночь с четверга на пятницу, 8 октября, народного депутата Украины Антона Полякова нашли мертвым. О новых подробностях смерти политика сообщили в правоохранительных органах.

Да, около 2 часов ночи наши патрульные остановили такси за нарушение ПДД. В машине был пассажир без сознания.

Правоохранители пытались сами помочь депутату Полякову, а затем прибыла бригада "скорой", но спасти его не удалось.

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Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти народного депутата Антона Полякова. Окончательной причины смерти полиция не знает.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть".

Ранее мы писали о том, что 5 августа умер бывший премьер-министр Украины, первый глава Службы безопасности Украины, министр обороны Украины, секретарь СНБО Евгений Марчук.

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