Смерть Полякова: выяснились новые детали [ Редактировать ]
Источник: Telegram
В ночь с четверга на пятницу, 8 октября, народного депутата Украины Антона Полякова нашли мертвым. Полиция допросила помощника депутата Анны Скороход Руслана Джамбулатова, с которым провел вчерашний вечер покойный депутат.
Он допрошен. Но не задержан.
Также собеседник сказал, что Джамбулатов и Поляков проводили тот вечер вместе. Однако пока у следствия нет информации, что он может быть как-то причастен к смерти депутата.
Кроме того, Telegram-канал Монастырь сообщает, что Джамбулатов сидел с Поляковым вчера вечером в ресторане. Поляков выпил и жаловался ему на ссору с Анной Скороход, с которой живет в последнее время.
Потом они вышли с ресторана и сели в машину Джамбулатова. Катались по городу, после чего Руслан высадил пьяного депутата из авто. Что было дальше и каким образом Поляков оказался именно в этом такси - пока не известно.
Напомним, народного депутата Украины Антона Полякова нашли мертвым. В правоохранительных органах сообщили подробности смерти политика.
Ранее мы писали о том, что 5 августа умер бывший премьер-министр Украины, первый глава Службы безопасности Украины, министр обороны Украины, секретарь СНБО Евгений Марчук.
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