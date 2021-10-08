В ночь с четверга на пятницу, 8 октября, народного депутата Украины Антона Полякова нашли мертвым. Полиция допросила помощника депутата Анны Скороход Руслана Джамбулатова, с которым провел вчерашний вечер покойный депутат.

Он допрошен. Но не задержан.

Также собеседник сказал, что Джамбулатов и Поляков проводили тот вечер вместе. Однако пока у следствия нет информации, что он может быть как-то причастен к смерти депутата.

Кроме того, Telegram-канал Монастырь сообщает, что Джамбулатов сидел с Поляковым вчера вечером в ресторане. Поляков выпил и жаловался ему на ссору с Анной Скороход, с которой живет в последнее время.

Потом они вышли с ресторана и сели в машину Джамбулатова. Катались по городу, после чего Руслан высадил пьяного депутата из авто. Что было дальше и каким образом Поляков оказался именно в этом такси - пока не известно.

Напомним, народного депутата Украины Антона Полякова нашли мертвым. В правоохранительных органах сообщили подробности смерти политика.

Ранее мы писали о том, что 5 августа умер бывший премьер-министр Украины, первый глава Службы безопасности Украины, министр обороны Украины, секретарь СНБО Евгений Марчук.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.