Крадіжка на мільйон. Керівництво будівельної фірми, яка мала облаштувати велодоріжки у Львові, підозрюють у привласненні понад мільйона гривень. Майже два кілометри шляху підрядник пообіцяв зробити за 36 мільйонів гривень. Тепер правоохоронці перевіряють, чи не причетні до схеми міські посадовці.

Велодоріжку неподалік центру Львова компанія почала прокладати ще у 2019 році. Підрядника в міськраді вибрали за результатами відритого конкурсу. Мовляв, у нього була найменша ціна за будівництво двох кілометрів велодоріжки. Обіцяли все зробити за 36 мільйонів гривень.

Олександр Одинець, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради:

Це два кілометри. Був кошторис відповідний з якісними матеріалами. Умови були такі якісні, як вимоги до самого об'єкту.

Роботи розпочали за графіком. Планували впоратися за рік. Утім через карантин підрядна компанія із термінами запізнилася. Цього року не проклали жодного метра велодоріжки.

Христина Гашенко, кореспондентка:

Підрядник встиг виконати лише частину робіт. Відремонтував тротуари та встановив бордюри. А ось саму велодоріжку так і не закінчив.

За виконане отримали 14 мільйонів гривень. Та ціною проєкту зацікавилися правоохоронці. У міській прокуратурі виявили: керівництво компанії завищило вартість робіт. Ба більше - підробили документи, де вказали їм заплатити більше.

Ігор Ольшанецький, керівник Галицької прокуратури у Львові:

Було встановлено, що підприємство заволоділо коштами на суму понад один мільйон гривень під час будівництва велодоріжок. За вказаним фактом оголошено підозру керівникові вказаного підприємства.

Компанія в місті будує не вперше. Раніше на замовлення цього ж департаменту Львівської міськради будували кільце на одній із місцевих доріг. Поговорити про вартість останнього проєкту ми спробували з керівництвом підприємства. Адресу знайшли на офіційному сайті "Юконтрол". Дізнаємося - будівельники тут орендували приміщення протягом тривалого часу. Та зараз - їх уже немає.

З першого вересня вже розірвана угода з ними. - Цього року? – Так. - А чому розірвали? - Невеличке приміщення вони знімали. У нас тут ремонти. Ми хочемо піднімати оренду, їм видно не підійшло.

Де зараз представники компанії у міськраді кажуть - не знають. Востаннє офіційно спілкувалися ще до виявлення правоохоронцями порушень. У суді чиновники збираються визнавати себе постраждалою стороною.

Олександр Одинець, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради:

В принципі у нас немає інформації про залучення де юре міськради так, але я думаю, що воно буде, якщо дійсно були зловживання, так то мають настати відповідні санкції.

Тим часом у прокуратурі розглядають ще одну версію. Чи міг підрядник бути у змові з посадовцями міськради?

Ігор Ольшанецький, керівник Галицької прокуратури у Львові:

Наразі ця інформація перевіряється в межах кримінального провадження. До завершення розслідування буде прийняте рішення.

Керівнику фірми підрядника загрожує до 12 років позбавлення волі. Тим часом правоохоронці перевіряють вартість ще одного шляхового об'єкта у Львові. Спорудження кільця на одному з перехресть обійшлося міському бюджету в 170 мільйонів гривень.