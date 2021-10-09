Історичне свято у Хотині триватиме і в неділю

На Буковині відсвяткували 400-річчя Хотинської битви. Саме після цієї баталії українське козацтво заявило про себе на всю Європу. Біля знаменитої Хотинської фортеці історичні реконструктори відтворили епізод воєнних дій. Більше бачив Іван Сірецький.

Рівно 400 років тому під стінами Хотинської фортеці завершилась тривала війна між польською та турецькою арміями. А вирішальне значення у битві відіграло 45-тисячне козацьке військо. Події початку 17 століття у своїй постановці відтворили чернівецькі театрали. Назару Кавуличу дісталась головна роль - гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

Назар Кавулич, актор Чернівецького академічного обласного українського музично-драматичного театру ім.Ольги Кобилянської:

Він йшов з військом попереду, він брав активну участь в бойових діях і оце перше, що привабило до нього.

На святкування до Чернівецької області планували приїхати делегації із Туреччини, Литви, Молдови, Румунії та Польщі. Проте через пандемію коронавірусу завітали лише поляки. Результат Хотинської битви вони коментують коротко:

Ян Хайдук, керівник групи реконструкторів із Польщі:

Дуже добре.

Також запросили історичних реконструкторів з Києва. Під стінами замку вони розгорнули автентичний табір. Там відтворили побут як козаків, так і турків. Пан Святослав демонструє однострій офіцера яничарського корпусу. Особливу роль відігравав головний убір.

Святослав Кузьмич, член ГО "Департамент воєнно-культурної антропології":

Оцей золочений футляр, він називається йонлук, це футляр для ложки. Тому що харчі мали принципове, в тому числі ідеологічне значення колись для яничарського корпусу.

Чоловік каже, роль противника козаків дискомфорту йому не приносить.

Святослав Кузьмич, член ГО "Департамент воєнно-культурної антропології":

Навпаки дуже цікаво, тому що яскраві супротивники у нас були, вони були потужні. І те, що у свій час наші козаки Сагайдачного дали доволі достойну їм відсіч, що ж тут - нема чого цуратись.

Хоча б приблизно відтворити Хотинську битву у наш час нереально, кажуть реконструктори. Адже у подіях 400-річної давнини брали участь понад 250 тисяч військових. Сьогодні ж 70 осіб продемонстрували зіткнення підрозділів польсько-козацької та турецько-татарської армій.

Олекса Руденко, президент ГО "Департамент воєнно-культурної антропології":

Війна була досить жорстока і насправді вона не виявила переможця. Просто османи вже не могли, вони зрозуміли, що не візьмуть ці позиції, і відмовились від цієї ідеї.

Зрештою сторони підписали мирну угоду. Та найбільше значення битва під Хотином мала для української історії.

Олекса Руденко, президент ГО "Департамент воєнно-культурної антропології":

По-перше, це визнання ролі козацтва, яка без сумніву, непересічна в цій битві. Це визнання ролі в досягненні перемоги видатного полководця, який мав не тільки локальне значення для Козаччини - Петра Сагайдачного - але й одного з найкращих полководців Речі Посполитої.

Святослав Кузьмич, член ГО "Департамент воєнно-культурної антропології":

Головне - дати можливість нашим глядачам, нашим українцям, подивитись і зсередини відчути, які були події, які були принципово важливі для нашої історії.

Історичне свято у Хотині триватиме і в неділю. Зокрема, відбудеться смолоскипна хода реконструкторів від фортеці до міста, вогняне шоу, фестиваль повітряних зміїв та концерт за участю відомих українських гуртів.