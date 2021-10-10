Слідом за "Фейсбуком" і сервісами, які йому належать, "лягли" інші месенджери.

Життя без соцмереж. Цього тижня мільярди людей у світі були шоковані. Фейсбук, Інстаграм і WhatsApp майже на добу стали недоступні.

Але тільки-но інженери "Фейсбуку" владнали проблему, як віртуальна імперія Цукерберга отримала два цілком реальні удари. По-перше, за 6 годин глобального збою Цукерберг збіднів на майже 7 мільярдів доларів. А по-друге, колишня працівниця корпорації виклала на загал таємниці соцмережі. Та ще й де? - в американському конгресі!

Чим загрожують усі ці "глобальні збої"? І чому в Європі прагнуть максимально обмежити "цифрових гігантів"? Про все це із Вашингтона та Брюсселя - Дмитро Анопченко і Олена Абрамович.

Масштабний збій! У "Фейсбук" та "Інстаграм" не зайти, повідомлення у месенджерах "висять" і не реагує "WhatsApp". А всіма цими додатками щодня користуються понад два мільярди людей - чверть УСІХ жителів планети! Далі - ланцюгова реакція.

Коли слідом за "Фейсбуком" і сервісами, які йому належать, "лягли" інші месенджери і навіть почалися перебої в американських мобільних операторів.

Постійні витоки, коли особисті дані мільйонів користувачів потрапляють до хакерів. Гучні звинувачення у зловживанні довірою людей…

Із "Фейсбуком" у Брюсселі справжня юридична війна, давня та запекла. Штраф на 110 мільйонів євро, низка антимонопольних розслідувань та підозри у неправомірному використанні даних.

І - на додачу до всіх проблем - ще й звинувачення інсайдера. Людини, що працювала у штаб-квартирі і скопіювала купу документів.

Соцмережа, переконують, свідомо порушує всі норми і правила, щоб заробити побільше.

Все це - теми, які не сходять сьогодні з перших шпальт.

На обкладинці свіжого номера - портрет Марка Цукерберга, на якому з'являється віконце із пропозицією видалити соцмережу із мобільного. Це звісно ж, іронія, але натяк - більш, ніж прозорий.

Що сталося - станом на тепер уже відомо точно. "Облажалися" інженери самого "Фейсбуку", переплутали налаштування. Інше - набагато важливіше питання - чому помилка в одній (нехай і супер-потужній компанії) призвела до того, що як картковий будинок "посипалася" і решта сервісів?

І чому почалися проблеми навіть у мобільних операторів? Відповідь шокує. "Фейсбук" із його вбудованим месенджером, "Інстаграмом" і додатком WhatsApp - фактично "підім'яли" під себе ринок. Решта компаній - посіли скромні ніші. Та коли стався збій, то до них масово побігли люди… І сервери не витримали.

Джон Бамбенек, спеціаліст із безпеки комп'ютерних мереж:

І виявилось, що немає жодного плану дій! Потрібно ж було заздалегідь подумати замість того, щоб як зараз всі рішення ухвалювали просто "по ходу". А "Фейсбук" узагалі не був готовий до такої ситуації.

Наступного дня - ще одна катастрофа. Але тепер уже не технічна - політична. Ця жінка - інсайдер, за статусом така сама, як і неназваний досі чиновник, через скаргу якого Трампу оголосили імпічмент. 37-річна Френсіс Хауген три роки пропрацювала у штаб-кватирі "Фейсбуку", і весь цей час копіювала для себе внутрішні документи. А тепер звинувачує колишнього роботодавця у всіх смертних гріхах.

Френсіс Хауген, інсайдерка, яка свідчить про зловживання Facebook:

Не знаю, чому стався збій. Але знаю точно - весь цей час, поки "Фейсбук" не працював, він не міг поглиблювати розділення між нами, підривати демократію та змушувати дівчаток і жінок переживати щодо свого тіла.

Головне, що стверджує Френсіс: мовляв, перші особи компанії чудово розуміють небезпеку політичних постів, які розділили Америку. Булінгу і хейту, із яким начебто борються. Але, каже - все це на словах. Бо скандальний контент не просто не блокують, а розганяють. Більше конфлікту - більше реклами.

Френсіс Хауген, інсайдерка, яка свідчить про зловживання Facebook:

Керівники компанії чудово знають, як зробити соцмережі безпечнішими, проте не роблять таких кроків. Бо астрономічні прибутки для них важливіші за людей.

І все тепер залежить від того, які саме секрети Хауген змогла викрасти і чи мала вона спільників у корпорації. Якщо так, і в її руках є конкретні докази - ті ж програмні алгоритми, і для "Фейсбуку" все дуже серйозно.

І у Штатах зараз заговорили про небезпеку, що ми всі (і пересічні користувачі, і чиновники високого рівня) надто покладаємося на IT-монстрів. Надто багато влади над собою їм віддали. Люди, довіривши чутливу інформацію з чатів і персональних сторінок. Держави, обравши соцмережі, як засіб комунікації з громадянами. Що цікаво - у Європі вже давно про це думають.

Тут шукають можливість узяти АйТі-гігантів під контроль. І навіть пропонують повністю заборонити так звану "таргетовану рекламу", коли штучний інтелект сам підбирає, які ролики Вам "підсунути" і як загітувати щось купити.

Єврочиновники готують для цього окремий закон – "Про цифрові послуги" - і сподіваються ухвалити його наступного року.

Гвендолін Делбос-Корфілд, євродепутатка від Франції:

Уявіть, що хтось стукає у ваші двері кожні 5 хвилин, намагаючись щось вам продати чи змусити щось робити, абсолютні незнайомці, які знають про вас усе. Не лише, куди ви ходили, що робили, з ким зустрічались, хто ваші родичі, а й інтимні речі - смаки, звички, бажання, роздратування та радощі.

А щоб взяти під контроль "цифрових гігантів" (від сплати податків - до вимог щодо реклами) - контроль пропонують віддати тим країнам, де розташовані штаб-квартири компаній.

Убивчим доказом того, що соцмережі вийшли за межі "віртуального світу" - став Брекзит.

Втрата найбагатшого члена ЄС, Великої Британії, сталася великою мірою за допомогою інтернету.

Британська журналістка Керол Кедволлард розповідає: одразу після референдуму поїхала до свого рідного містечка, де абсолютна більшість жителів проголосували за вихід із ЄС. І почула від людей набір "жахалок" - і Туреччина, кажуть, скоро буде у Євросоюзі, а з неї у британські міста приїдуть гастарбайтери. І - смішно, але факт – "Брюсель заборонив британцям захищати ведмедів. Усі скоро вимруть". Все це люди читали у "Фейсбуці"! Вірили. А зараз ці повідомлення… зникли.

Керол Кедволладр, британська журналістка:

Архіву реклами, яку показували людям, не існує. Неможливо перевірити, які дописи були у них в стрічці новин. Жодних слідів.

Саме під час Брекзиту запрацювали тепер уже відомі на весь світ "бото-ферми", коли півтисячі людей щодня пишуть по 120 коментарів на добу під різними псевдонімами. Виявилось, що реклама у соцмережі налаштована так, аби зіграти на найбільших страхах. І найголовніше - неможливо визначити, хто її оплачував.

Керол Кедволладр, британська журналістка:

У Британії суми, які можна використати на виборах, обмежені. Бо у 19 столітті люди буквально возили вулицями тачки грошей і купували виборців. Тому були ухвалені жорсткі закони. Та вони більше не працюють. На інтернет-рекламу ви можете витрати скільки завгодно, і ніхто про це не знатиме.

І миритися із цим в Європі не хочуть. Прагнуть не покладатися на добру волю модераторів, а зобов'язати компанії боротися з мовою ненависті, "сервісами" із продажу незаконних товарів, а також маніпуляціями щодо покупців і головне - щодо виборців…

Тому у ЄС і розробляють пакет законів, які мають регулювати цифровий світ. Кажуть, соцмережі не мають бути "віртуальною державою", яка живе за своїми правилами, закони тут мають бути цілком реальні.

У документах, які скопіювала інсайдер (а це десятки тисяч сторінок) є й внутрішнє дослідження "Фейсбуку". Де записано: "сьогодні ми здатні збільшувати рівень ненависті в суспільстві на 3-5 відсотків і на піввідсотка збільшувати рівень насильства". Здавалося б, ну що таке піввідсотка!

Але у Штатах щороку стається 75 тисяч пограбувань, 11 тисяч убивств, мільйон крадіжок і ще більше нападів. І якщо справді соцмережа здатна збільшувати все це одним тільки підбором повідомлень і роликів… То це вже питання не тільки моралі, а й національної безпеки.