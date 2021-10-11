На Рівненщині повторно вакцинують від поліомієліту дітей [ Редактировать ]
На Рівненщині почали повторно вакцинувати від поліомієліту дітей до п'яти років. Таке рішення було ухвалено після виявлення захворювання у сімох дітей. Зокрема, у півторарічної дівчинки, яка потрапила до лікарні з паралічем обох ніг.
У МОЗ зазначають, що протягом 14 днів у регіоні щеплять, навіть тих дітей, хто вже був вакцинований раніше. Наступні три раунди триватимуть впродовж дев'яноста днів та охоплять усю малечу Рівненщини. Невакцинованих не будуть допускати до навчання. Для них забезпечать інші форми отримання освіти.
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Діагноз підтвердили у півторарічної дівчинки та ще у шести її братів та сестер. В регіоні оголосили надзвичайну ситуацію.
Щеплення батьки дівчинці не зробили. Родина - багатодітна, і після перевірки вірус виявили і в інших дітей. Нині триває епідрозслідування.
Родина багатодітна, і після перевірки небезпечний вірус виявили і в іншої малечі. Нині фахівці проводять епідрозслідування.
Малечу не щеплювали від цієї недуги. За словами медиків, її батьки свідомо відмовилися від вакцинації, буцімто за релігійними переконаннями.