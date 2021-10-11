На Рівненщині почали повторно вакцинувати від поліомієліту дітей до п'яти років. Таке рішення було ухвалено після виявлення захворювання у сімох дітей. Зокрема, у півторарічної дівчинки, яка потрапила до лікарні з паралічем обох ніг.

У МОЗ зазначають, що протягом 14 днів у регіоні щеплять, навіть тих дітей, хто вже був вакцинований раніше. Наступні три раунди триватимуть впродовж дев'яноста днів та охоплять усю малечу Рівненщини. Невакцинованих не будуть допускати до навчання. Для них забезпечать інші форми отримання освіти.