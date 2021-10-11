Заседание апелляционного суда Амстердама о скифском золоте, назначенное на 26 октября, не состоится из-за пандемии COVID-19. Об этом заявил директор крымского музея "Таврида" Андрей Мальгин, передает РИА Новости.

Все время откладывается заседание суда апелляционной инстанции из-за коронавируса, когда оно будет назначено – никто не знает. В октябре оно не состоится. Будет перенесено, возможно, на конец года. Это заседание апелляционного суда, который должен, по идее, должен принять окончательное решение.

Апелляционный суд Амстердама ранее отложил вынесение решения по делу о скифском золоте до 26 октября.

Напомним, что коллекция скифского золота из четырех музеев Крыма (около 2 тысяч артефактов) была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Россия оккупировала Крым.

В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни музеям оккупированного Крыма до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. Часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей было решено вернуть.

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана украинским властям. Оккупационные власти Крыма подали апелляцию и сменили адвокатов.

Экспонаты коллекции "Скифское золото"

Как сообщали "Подробности", под Николаевом "черные археологи" разграбили скифский курган.