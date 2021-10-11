Офіс Президента хоче провести саміт лідерів "нормандської четвірки" до кінця каденції Ангели Меркель

Соціал-демократи, які виграли парламентські вибори в Німеччині, пообіцяли сформувати новий уряд іще до Різдва. І вже почали коаліційні переговори з партнерами. Про останні події в німецькому політикумі та про те, чому стежити за ними варто і українцям - Тетяна Логунова.