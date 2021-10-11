Голову "Укрексімбанку" відправили під нічний домашній арешт [ Редактировать ]
Напад на журналістів: голову "Укрексімбанку" відправили під домашній арешт.
Як повідомила прессекретар Київської міської прокуратури Надія Максимець, відстороненого від посади голову "Укрексімбанку" Євгена Мецгера Голосіївський районний суд відправив під нічний домашній арешт.
Запобіжний захід діятиме щодня з 22:00 до 6-ї години ранку. Нагадаю, знімальна група програми "Схеми" заявила про напад 4 жовтня під час інтерв'ю з головою правління "Укрексімбанку". За інформацією журналістів, голові правління цієї фінансової установи Євгену Мецгеру не сподобалося одне з запитань.
Після цього охоронці держ-банку застосували силу до оператора - відібрали техніку та флешку із записаним відео.
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На журналістів напали в понеділок під час інтерв'ю з головою "Укрексімбанку". У них силою відібрали камеру та намагалися стерти записи.
Цього тижня на голову "Укрексімбанку" Євгена Мецгера звалилася несподівана і геть небажана для нього слава. Він став разом із двома своїми підлеглими фігурантом спершу скандалу, а потім - фігурантом кримінальної справи.
Як повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець, нині поліція з'ясовує ім'я третьої людини, яка відбирала камеру.
Про це повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець. Посадовець підтвердив отримання підозри і виклав фото документа на Фейсбук-сторінці.
Так у президента відреагували на скандал, що зчинився після нападу охорони банку на журналістів програми "Схеми".