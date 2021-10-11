Запобіжний захід діятиме щодня з 22:00 до 6-ї години ранку.

Напад на журналістів: голову "Укрексімбанку" відправили під домашній арешт.

Як повідомила прессекретар Київської міської прокуратури Надія Максимець, відстороненого від посади голову "Укрексімбанку" Євгена Мецгера Голосіївський районний суд відправив під нічний домашній арешт.

Запобіжний захід діятиме щодня з 22:00 до 6-ї години ранку. Нагадаю, знімальна група програми "Схеми" заявила про напад 4 жовтня під час інтерв'ю з головою правління "Укрексімбанку". За інформацією журналістів, голові правління цієї фінансової установи Євгену Мецгеру не сподобалося одне з запитань.

Після цього охоронці держ-банку застосували силу до оператора - відібрали техніку та флешку із записаним відео.