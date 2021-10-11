В Україні не вистачає сміттєпереробних заводів: куди дівати опале листя? [ Редактировать ]
Листя - не сміття? Золота осінь в Україні тішить око, але додає роботи двірникам і загострює проблему сміттєпереробки. Адже опале листя у нас, як правило, або спалюють, або вивозять на полігони. І якщо з паліями держава бореться штрафами, то сміттєпереробних заводів просто бракує. Однак є й інші способи утилізації опалого листя! Які? - розкажуть наші кореспонденти.
Це В'ячеслав Горобець розповідає про експеримент з опалим листям на власному подвір'ї. Чоловік встановив камеру відеонагляду на будинку. І впродовж року фіксував свій двір.
В'ячеслав Горобець, експериментатор:
Листя опало, воно намокло, як його вкрив сніг. Як навесні воно перетворилось у труху і через цю труху проросла трава і рослини. На відео не видно, але я цю траву, вона була по коліно. Я її двічі за літо косив.
В'ячеслав каже, хотів показати, як розкладається листя і довести, що його прибирання - усього лише звичка.
В'ячеслав Горобець, експериментатор:
Листя - це основа родючого шару. Залиште це листя землі. Нехай вона поповнює свою силу, нехай вона відновлює свою родючість.
А от Лілія Моруга ще 5 років тому відмовилась від прибирання опалого листя. Жінка займається пермакультурним дизайном. І з опалого листя робить компост.
Лілія Моруга, жителька Дніпра, пермакультурна дизайнерка:
Складаємо все листя, ось в такий мішочок, робимо дірочки, і через рік, прошу глянути… Ось такий родючий грунт.
Органічний компост не лише дешевший, ніж хімдобрива, а й корисніший, переконує Лілія.
Лілія Моруга, жителька Дніпра, пермакультурна дизайнерка:
Наприклад, ось ця грядка в 2 метри, 3-4 метри… мені цього року дала 4 кг помідорів.
У містах листя з прибудинкових територій вивозять для утилізації на полігон. А от прибирати його у парках та скверах - заборонено.
Ірина Козлова, начальниця Управління комунальної екології департаменту екологічної політики Дніпровської міськради:
У 2006 році був прийнятий закон України, у якому сказано, що не треба трогати. Вони захищають корневу систему рослини. Вони являються своєрідною домівкою для мікроорганізмів.
Щодо інших країн - то, до прикладу, у лондонських парках попри величезну кількість дерев не побачиш листя, що осипалось. Його ретельно прибирають. І роблять бізнес на цьому.
Анатолій Кабар, доцент кафедри фізіології та інтродукції рослин ДНУ ім. Олеся Гончара:
Отримання біогенного гумусу, це і отримання біогазу, і отримання синтез-газу і отримання біогенного водню і при розпалюванні, при роботі електростанцій, і як безвідходні каталітичні способи спалювання.
Науковці вважають закордонний досвід "боротьби" з опалим листям значно ефективнішим, ніж вітчизняний, і радять наслідувати приклад європейських країн. Але для цього Україні треба кардинально змінити підхід до озеленення.
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