95% випадків COVID-19 в Україні наразі припадають саме на штам "Дельта". Про це в інтерв'ю виданню "Голос Америки" заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, лікарі фіксують специфічні симптоми у пацієнтів, інфікованих цим штамом.

Зокрема, у хворих спостерігають різке падіння рівня кисню на 7-8 день після зараження "Дельтою": сатурація кисню різко знижується з 92-х до 70 відсотків. Нагадаю, серед основних симптомів зараження штамом "Дельта": біль у горлі, головний біль, нежить та лихоманка.

Загалом за минулу добу в Україні діагностували 8 832 нових випадки коронавірусу. За інформацією МОЗу, 207 людей померли, одужали - трохи більш як дві тисячі. За останню добу найбільше нових випадків у Харківській, Дніпропетровській та Одеській областях.