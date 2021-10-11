В інфікованих "Дельтою" спостерігають різке падіння рівня кисню [ Редактировать ]
95% випадків COVID-19 в Україні наразі припадають саме на штам "Дельта". Про це в інтерв'ю виданню "Голос Америки" заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, лікарі фіксують специфічні симптоми у пацієнтів, інфікованих цим штамом.
Зокрема, у хворих спостерігають різке падіння рівня кисню на 7-8 день після зараження "Дельтою": сатурація кисню різко знижується з 92-х до 70 відсотків. Нагадаю, серед основних симптомів зараження штамом "Дельта": біль у горлі, головний біль, нежить та лихоманка.
Загалом за минулу добу в Україні діагностували 8 832 нових випадки коронавірусу. За інформацією МОЗу, 207 людей померли, одужали - трохи більш як дві тисячі. За останню добу найбільше нових випадків у Харківській, Дніпропетровській та Одеській областях.
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207 людей померли, одужали - трохи більш як дві тисячі. За останню добу найбільше нових випадків у Харківській, Дніпропетровській та Одеській областях.